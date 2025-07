Torz testek a történelemből – ezekkel a rejtélyes betegségekkel az orvosok sem tudtak mit kezdeni

A történelem során számos rejtélyes és megdöbbentő testi elváltozással született ember került a figyelem középpontjába – legyen szó királyi udvarok csodabogarairól, vásári látványosságokról vagy orvosi vizsgálatok, kísérletek alanyairól. Ezek a torz testek nemcsak a külvilágot sokkolták, de az orvostudományt is nehéz helyzet elé állították: sokáig nem létezett rájuk sem magyarázat, sem kezelés. Ma már genetikai és endokrinológiai ismereteink révén néhány esetet be tudunk sorolni, de még így is maradtak olyan történelmi „alakok”, akikkel kapcsolatban csak találgatni tudunk, mi állhatott a különös betegségük mögött.

A torz testekben született személyek nemcsak a külvilágot sokkolták, de az orvostudományt is nehéz helyzet elé állították

Fotó: Jon Brenneis / Getty Images

Torz testek a történelemből− kitaszítottakból orvosi mintapéldák

Joseph Merrick – az „Elefántember”

Az egyik legismertebb torz testű történelmi figura Joseph Merrick, akit „Elefántemberként” ismert meg a világ a 19. század végén. Merrick teste súlyosan deformált volt: arca és végtagjai hatalmasra nőttek, bőre vastag, redőzött, csontjai pedig aszimmetrikusak voltak. Évtizedekig vitáztak róla, hogy neurofibromatózis vagy Proteusz-szindróma okozta-e az állapotát – utóbbi egy rendkívül ritka genetikai rendellenesség, amely a szövetek kóros növekedésével jár. Halála után csontváza még mindig orvosi kutatások tárgya.

Joseph Merrick – az „Elefántember”

Fotó: Universal History Archive / Getty Images

Julia Pastrana – a „szőrös nő” tragikus története

Julia Pastrana mexikói születésű nő volt, aki az 1800-as évek közepén vált hírhedtté Európa-szerte. Arcát és testét vastag, fekete szőr borította, fogai előreálltak, és arccsontja szokatlanul kidomborodott. Mai ismereteink szerint Julia hypertrichosis és egy genetikai arcdeformáció kombinációjában szenvedett – de a maga korában inkább cirkuszi szenzációként kezelték, semmint betegként. Tragikus módon halála után is kiállították a testét balzsamozva, ami csak tovább fokozta a morbid érdeklődést körülötte.

Rejtélyes óriások – az akromegália történelmi áldozatai

A túlzott növekedéssel járó akromegália és gigantizmus sem ismeretlen a történelemből. Több középkori sírban is találtak emberi maradványokat, melyek tulajdonosai 2,3 méternél is magasabbak lehettek. Az egyik legismertebb példa Robert Wadlow, a „világ legmagasabb embere”, aki 2,72 méteres magasságával máig rekorder. A kóros növekedés oka legtöbbször egy agyalapi mirigy daganat, amely túl sok növekedési hormont termel – de ez csak a 20. században vált ismertté. Előtte ezeket az embereket gyakran boszorkánysággal vagy isteni átokkal hozták összefüggésbe.