Figyelmeztet az orvos: egy ártatlan nyakropogtatás akár végzetes is lehet

Egy orvos figyelmeztetett mindenkit arra, hogy a nyakropogtatás egy rendkívül valós veszélyt hordoz magával.

Egy ártatlan nyakropogtatásért akár életünkkel is fizethetünk. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pexels

Bár egy teljesen átlagos szokás a nyakropogtatás, nem jár a maga veszélyei nélkül

Az irodai székben ülve hátradőlsz, nagyot nyújtózol, majd hallod azt a rendkívül kielégítő roppanó hangot, ahogy a nyakízületek megpattannak. A hang, amit akkor hallunk, amikor megropogtatunk egy ízületet, legyen az az ujj, a térd vagy bármely más testrész, az ízületi kenőfolyadékban oldott gázokból származik. Amikor a buborékok kipukkadnak, az hozza létre a jól ismert pattogó hangot.

Nehéz tagadni, mennyire megnyugtató tud lenni ez az érzés, de a nyakropogtatás nagy veszélyeket rejthet, amire most egy orvos is rámutatott.

Végzetes mellékhatása is lehet egy roppantásnak

Egy videó több lehetséges egészségügyi szövődményt is vizsgált, köztük azt, hogy a nyakropogtatás akár egy véredény szakadását is okozhatja. Dr. Michael Gartner azonban elmagyarázta, hogy bár ez elméletileg lehetséges, ehhez nagyon nagy erőre lenne szükség. Az orvos szerint ez nem valószínű, hogy a hétköznapi ropogtatás során bekövetkezik, de lehetséges.

Van azonban egy másik komplikáció is, amelyet az orvos különösen veszélyesnek nevezett, ugyanis ha egy véredények belső fala mégis megsérül, vérrög képződhet. Ez, ha elszabadul a szervezetben, akkor a kisebb erekben akár elzáródást is okozhat, és ha olyan létfontosságú területre kerül, mint a tüdő vagy az agy, akkor az életveszélyessé válhat.

Bármely vérrög, amely a fej felé vezető fő artériában alakul ki, leszakadhat, és sztrókot okozhat. A stroke gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy vérrög leszakad és elzárja a kisebb agyi artériákat. Ahogy az erek egyre szűkebbek lesznek az agyban, az adott rész kevesebb oxigént kap

- magyarázta Dr. Gartner.

Ha a stroke bekövetkezik, az azt jelenti, hogy az agy egy része oxigénhiányt szenved, és elkezd elhalni. Ez hosszú távú agykárosodáshoz vezethet, ami hatással lehet a mozgásra, a beszédre, sőt az emlékezetre is. Emellett a legrosszabb esetben halálos is lehet.