A barátom lassan a néhai felesége klónjává akar változtatni – tényleg engem szeret?

Egy 39 éves nő a The Sun tanácsadójához fordult, miután rájött, hogy a barátja megpróbálja őt néhai felesége másolatává formálni.

Néhai felesége klónjává akarja változtatni barátnőjét egy férfi Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

A nő elmondása szerint a 45 éves férfi kedvesnek, kiegyensúlyozottnak és érzelmileg intelligensnek tűnt. Öt évvel korábban vesztette el feleségét rák miatt, és a nő meghatódva hallgatta, milyen őszintén beszélt a férfi a gyászáról.

Hat hónappal ezelőtt költöztek össze, ekkor kezdtek feltűnni a furcsaságok. A nő ma már úgy érzi, partnere a néhai felesége helyébe próbálja őt állítani. Eleinte csak apró megjegyzéseket tett a ruháira és a hajára, majd elkezdett neki olyan darabokat vásárolni, amelyeket ő sosem hordana: lenge ruhákat és kardigánokat.

Rábukkant barátja néhai feleségének képeire

Aztán egy nap a nő rábukkant egy régi fotóalbumra és minden összeállt. A férfi elhunyt felesége pontosan olyan ruhákat viselt, mint amilyeneket most neki vásárolt.

Ekkor értette meg azt is, miért ajánlott neki folyton egy bizonyos frizurát azzal, hogy "jól állna az arcformádhoz", és miért jegyezte meg, hogy "jobban éreznéd magad, ha leadnál pár kilót".

Eleinte csak ártatlan megjegyzéseknek hitte ezeket, de idővel rájött, hogy a férfi manipulálja őt. Amikor megpróbálta elmondani, hogyan érez, a férfi azzal vádolta, hogy túlreagálja a dolgokat, vagy féltékeny.

Bár szereti a barátját, már nem tudja, hogyan folytassa a kapcsolatot, mert a férfi lassan teljesen felőrli őt. Érti, hogy a gyász nehéz, de úgy érzi, hogy ez nem az a mód, ahogyan valakinek meg kellene küzdenie vele.

A tanácsadó válasza így szólt: