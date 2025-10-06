A tudósok is pánikba estek, megállíthatatlanul száguld a városgyilkos aszteroida

Egyes számítások szerint egy aszteroida akár el is találhatja a Holdat 2032-ben, ezért néhány tudós azon gondolkodik, vajon szükség lenne-e atomfegyver bevetésére a veszély elhárítása érdekében. A 2024-ben felfedezett 2024 YR4 jelű aszteroida a legfrissebb becslések alapján 4 százalék eséllyel csapódhat a Holdba, derül ki egy több mint egy tucat kutató által az arXiv nyílt tudományos archívumba benyújtott tanulmányból.
A kutatók szerint egy esetleges ütközés akár ezerszeresére növelheti a Föld körüli űrtörmelék mennyiségét, ami veszélyt jelenthet az űrhajósokra és az űreszközökre is. A tanulmány több lehetséges módszert is felvázol a becsapódás megelőzésére, köztük gyorsreagálású és késleltetett indítási stratégiákat, valamint úgynevezett „robosztus megsemmisítést” – vagyis nukleáris robbanószerkezet alkalmazását.
A kutatók szerint ugyanakkor az atomfegyver használata önmagában is veszélyeket hordoz.
Ha a robbanás nem elég erős, akkor csupán hatalmas törmelékmezőt hozunk létre
– mondta Julie Brisset, a Floridai Űrkutatási Intézet megbízott igazgatója. Brisset arra is rámutatott, hogy kérdéses, mely ország vagy melyik űrügynökség vezetne egy ilyen kritikus küldetést, hiszen csak néhány ország rendelkezik technikai felszereltséggel.
A tanulmány egy kevésbé kockázatos megközelítést is felvet: több nagyméretű űrhajót irányítanának el az aszteroida mellett, hogy azok gravitációs hatása enyhén módosítsa annak pályáját, így elkerülhetővé válhatna az ütközés – különösen, ha ezt időben hajtják végre, írja a People.
Az Európai Űrügynökség (ESA) adatai alapján a 2024 YR4 méretéhez hasonló objektum néhány ezer évente ütközik a Földbe, és jelentős, de nem globális pusztítást okoz. Bár a kezdeti számítások szerint 3 százalék esély volt arra, hogy a Földbe csapódjon a városgyilkos aszteroida, a további megfigyelések kizárták ennek esélyét.
