Aggasztó hírt közöltek a kutatók: veszélybe sodorhatja a Földet a NASA egyik rendszere

Szakértők aggasztó dologra hívták fel a figyelmet, miszerint a NASA aszteroida-eltérítő rendszere véletlenül a Föld felé is küldhet egy égitestet.

Úgy tűnik a NASA védelmet szolgáló rendszerre veszélyt jelenthet a Földet. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A Double Asteroid Redirection Test (DART) rendszert a John Hopkins Applied Physics Laboratory építette a NASA Bolygóvédelmi Koordinációs Iroda (PDCO) számára. 2022 novemberében indították útnak, és több mint tíz hónapos utazás után ütközött a Dimorphos nevű aszteroidával.

A DART sikere hozzájárul az elméleti aszteroida-eltérítési modellek fejlesztéséhez, és lehetővé teszi a kutatók számára, hogy jobban megértsék, hogyan és mikor lehet egy kinetikus becsapódó űreszközt felhasználni egy, a Föld felé tartó aszteroida eltérítésére.

- magyarázta a NASA.

Egy rossz mozdulat és veszélybe kerülhet a Föld a NASA rendszere miatt

Egy új kutatás arra figyelmeztetett, hogy létfontosságú az aszteroida megfelelő pontját eltalálni a sikeres eltérítéshez.

A héten Helsinkiben, az EPSC-DPS2025 konferencián bemutatott vizsgálatban a szakértők felhívták a figyelmet, ha rossz helyet találnak el, fennáll annak a veszélye, hogy az aszteroida egy úgynevezett gravitációs kulcslyukon halad át, amely visszavezetheti a Föld irányába.

Még ha szándékosan el is távolítunk egy aszteroidát a Földtől egy űrmisszióval, biztosítanunk kell, hogy utána ne sodródjon be ezekbe a kulcslyukakba. Ellenkező esetben ugyanazzal a becsapódási fenyegetéssel kellene szembenéznünk később.

- mondta Rahil Makadia, a NASA Space Technology Graduate Research Opportunity ösztöndíjasa.

Amikor a DART becsapódott a Dimorphosba, amely a Didymos nevű aszteroida kísérő égiteste volt, a kísérlet idején semmilyen fenyegetést nem jelentett a Földre, mivel nagyjából 11 millió kilométerre volt bolygónktól. Mindezek ellenére a kísérlet óriási siker volt, a Didymos körüli keringési idejét 32 perccel rövidítette le, miközben az eredetileg kitűzött cél mindössze 73 másodperc lett volna.

A tudósok azonban arra figyelmeztetnek, hogy egy Nap körül keringő aszteroida pályáján akár egy apró változtatás is elegendő lehet ahhoz, hogy átvezesse egy kulcslyukon.

Ha egy aszteroida áthalad egy ilyen kulcslyukon, a Naprendszeren belüli mozgása olyan pályára terelheti, amely a jövőben a Földdel való ütközéshez vezet.

- magyarázta Makadia.