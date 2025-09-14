Aggasztó hírt közöltek a kutatók: veszélybe sodorhatja a Földet a NASA egyik rendszere

Szakértők aggasztó dologra hívták fel a figyelmet, miszerint a NASA aszteroida-eltérítő rendszere véletlenül a Föld felé is küldhet egy égitestet.
A Double Asteroid Redirection Test (DART) rendszert a John Hopkins Applied Physics Laboratory építette a NASA Bolygóvédelmi Koordinációs Iroda (PDCO) számára. 2022 novemberében indították útnak, és több mint tíz hónapos utazás után ütközött a Dimorphos nevű aszteroidával.
A DART sikere hozzájárul az elméleti aszteroida-eltérítési modellek fejlesztéséhez, és lehetővé teszi a kutatók számára, hogy jobban megértsék, hogyan és mikor lehet egy kinetikus becsapódó űreszközt felhasználni egy, a Föld felé tartó aszteroida eltérítésére.
- magyarázta a NASA.
Egy új kutatás arra figyelmeztetett, hogy létfontosságú az aszteroida megfelelő pontját eltalálni a sikeres eltérítéshez.
A héten Helsinkiben, az EPSC-DPS2025 konferencián bemutatott vizsgálatban a szakértők felhívták a figyelmet, ha rossz helyet találnak el, fennáll annak a veszélye, hogy az aszteroida egy úgynevezett gravitációs kulcslyukon halad át, amely visszavezetheti a Föld irányába.
Még ha szándékosan el is távolítunk egy aszteroidát a Földtől egy űrmisszióval, biztosítanunk kell, hogy utána ne sodródjon be ezekbe a kulcslyukakba. Ellenkező esetben ugyanazzal a becsapódási fenyegetéssel kellene szembenéznünk később.
- mondta Rahil Makadia, a NASA Space Technology Graduate Research Opportunity ösztöndíjasa.
Amikor a DART becsapódott a Dimorphosba, amely a Didymos nevű aszteroida kísérő égiteste volt, a kísérlet idején semmilyen fenyegetést nem jelentett a Földre, mivel nagyjából 11 millió kilométerre volt bolygónktól. Mindezek ellenére a kísérlet óriási siker volt, a Didymos körüli keringési idejét 32 perccel rövidítette le, miközben az eredetileg kitűzött cél mindössze 73 másodperc lett volna.
A tudósok azonban arra figyelmeztetnek, hogy egy Nap körül keringő aszteroida pályáján akár egy apró változtatás is elegendő lehet ahhoz, hogy átvezesse egy kulcslyukon.
Ha egy aszteroida áthalad egy ilyen kulcslyukon, a Naprendszeren belüli mozgása olyan pályára terelheti, amely a jövőben a Földdel való ütközéshez vezet.
- magyarázta Makadia.
Éppen ezért létfontosságú meghatározni a legjobb pontot az aszteroida felszínén, hogy minimálisra csökkentsék annak esélyét, hogy egy kulcslyuk felé lökjék. Ennek érdekében Makadia csapata kidolgozott egy módszert az aszteroida felszínén létrehozott valószínűségi térképek kiszámítására.
Szerencsére ez az egész elemzés, legalábbis előzetes szinten, földi megfigyelések segítségével is lehetséges, bár természetesen előnyösebb lenne egy találkozó-misszió.
- tette hozzá Makadia.
Ezekkel a valószínűségi térképekkel a kutatók úgy tudják eltéríteni az aszteroidákat, hogy közben megakadályozzuk a Föld felé való visszatérésüket, így hosszú távon védelmet biztosítanak bolygónknak - írta a LadBible.
