Egy varázslatos fekete macska Tarot kártyával jósolja meg a jövőt – és a jóslatai mindig valóra válnak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 08:00
Az állat kártyákból és más tárgyakból is képes jósolni.

Egy fekete macska különös tehetsége több ezer követőt gyűjtött maga köré. Cole a jós macska kártyákból és tárgyakból képes kiolvasni a jövőt. A követői szerint Cole rendszerint valóban megjósolja a bekövetkező eseményeket.

a jós macska kártyákkal mutatja meg a jövőt
A jós macska Tarot kártyákkal látja a jövőt   Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  AFP

A jövendőmondó cicának nehéz élete volt. Beteges állat volt, élete első felét egy menhelyben töltötte. Gazdája, Emily Cook rögtön érezte, hogy haza kell vinnie a fekete cicát. A páros gyorsan egymásra talált és a most hétéves állat elkényeztetett háziállattá vált.

A jós macska több ezer embernek segít

Emily Cook akkor vette észre a cica tehetségét, amikor meglátta, hogy egy csomag Tarot kártyát rágcsál a kanapén. Az elvárások ellenére azonban nem rágta szét a kártyákat, hanem a szájával óvatosan megragadott és kihúzott kártyákat a pakliból.

A jósláshoz használt Tarot kártyákat kihúzva a jövendőmondó értelmezi a kártyák jelentéseit és így történik a jóslás. A cica ehhez hasonlóan kihúzott néhány kártyát a pakliból, amik specifikus jelentéssel bírtak. A macska gazdája szerint a kihúzott kártyák által megjósolt események idővel valóban bekövetkeztek.

Egyszer csak elkezdett úgy ‘válogatni’, mint amikor egy macska kaparja az almot, aztán kiválasztott egyet a kis macskafogaival, és letette a szőnyegre. Jutalomfalatokkal erősítettem meg ezt a viselkedést.

A nő rájött, hogy a macskája látja a jövőt. Mindenki döbbenetére az állat megjósolta a gazdája és a követői életének nagy fordulatait - írja a Daily Star.

