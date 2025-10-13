Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
A NASA végre elárulta: ezt tervezik, a Holdról van szó

űrhajós
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 21:00
holdporNASAHold-expedíció
A NASA merész új tervet mutatott be, miszerint a jövő űrhajósai nem fémből készült bázisokon, hanem átlátszó üvegbuborékokban élhetnek majd a Holdon. Ami ma még sci-finek tűnik, néhány éven belül valóság lehet, a gyorsan fejlődő Hold-missziónak köszönhetően.

A NASA bemutatta terveit, amelyekből kiderült, hogy hol fognak élni az űrhajósok, akiket a Holdra küldenek. A szokatlan lakóhelyek tesztelése akár már jövőre is megkezdődhet, de az űrügynökség célja, hogy egész városokat építsen a technológiával.

A NASA tervei szerint már jövőre űrhajósok mehetnek az Holdra.
A NASA tervei szerint már jövőre űrhajósok mehetnek az Holdra. (Képünk illusztráció) / Fotó: AFP / AFP

Készül a NASA űrhajósainak Holdbéli otthona

Az amerikai űrügynökség olyan nagy, lakható gömbök kutatását finanszírozza, amelyeket helyben, a Holdon hoznának létre.

A tervek szerint a holdüvegnek nevezett apró részecskék, amelyek a Hold talajának, azaz a regolitnak részét képezik, a Földről való megérkezés után lennének begyűjtve. Ezt követően az anyagot egy okos mikrohullámú kemencében olvasztanák meg, hasonló technológiával, mint amilyet a háztartási mikrohullámú sütőkben használnak. Végül a megolvadt üveget buborékká fújnák, amely megszilárdulva nagy, átlátszó szerkezetté válna.

Az ötletet a Skyeports nevű amerikai űrmérnöki cég dolgozta ki, amely már be is bizonyította, hogy a holdporból ilyen módon lehet üveggömböket fújni. A vállalat tesztgömbjei mindössze néhány centiméter átmérőjűek, de a cél, hogy ezeket több száz vagy akár több ezer méter átmérőjűre bővítsék, így alkalmassá téve őket űrhajósok lakóhelyeként.

A tervek szerint a gömbszerű lakóhelyek 300 és 490 méter szélesek lehetnek, és az üveg anyaga önjavító tulajdonsággal is rendelkezhet majd. Ez a speciális üveg polimerekből készülne, amelyek újrarendezik magukat, ha mikrometeoritok vagy holdrengések okozta sérülések érik őket. A holdi otthonok napelemekkel is felszerelhetők lennének, hogy saját energiát termeljenek.

Egész városok épülhetnek majd az égitestre

A Skyeports vezérigazgatója, Dr. Martin Bermudez arról álmodik, hogy egyszer egész városokat láthat majd a Holdon és más égitesteken is, amelyek üvegbuborékokból és azokat összekötő üveg hidakból állnak.

Soha nem fogjuk tudni teljesen lemásolni a Földet, de ez már nagyon közel áll hozzá, és egyszer még akár pályára is helyezhetnénk őket

- tette hozzá.

Bermudez mindig is érdeklődött az űr iránt, és építészeti hátterét szeretné arra használni, hogy kidolgozza, miként lehetne építményeket létrehozni a Holdon vagy a Marson. Körülbelül két éve kereste meg a NASA-t az ötlettel, amely az ügynökség tetszését azonnal elnyerte. A koncepció kidolgozása most a NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) program keretében zajlik, amely a lég- és űrkutatást forradalmasító projektekre összpontosít.

A tervek szerint néhány éven belül már a Holdon lesznek a buborékok

A helyben történő kivitelezés rendkívül vonzó, hiszen a Holdra anyagot szállítani drága és nehézkes. A megolvadt üveget óriási gázcsövekkel fújnák fel, amelyeket aztán a buborék megszilárdulása után bejáratként alakítanának át. A belső berendezéseket 3D-nyomtatással készítenék, a Hold felszínéről gyűjtött anyagokból.

A Skyeports szerint a gömb alak a legstabilabb forma, mert egyenletesen oszlik el benne a nyomás. Az átlátszó üveg pedig pszichológiailag is jótékony hatású az űrhajósokra.

A holdüveghez titánt, magnéziumot és kalciumot is kevernének a nagyobb szilárdság érdekében. Emellett a tervek szerint többrétegű buborékokat is létre lehetne hozni, ahol az egyik réteg melegebb, a másik hűvösebb lenne, így kondenzáció jönne létre. Ez lehetővé tenné növények termesztését és oxigéntermelő ökoszisztéma kialakítását.

A fújási technikát 2026 januárjában tesztelik majd egy hő-vákuumkamrában, később pedig mikrogravitációs környezetben is kipróbálják. Végül a Nemzetközi Űrállomáson is tesztelni fogják, és néhány éven belül a Holdon is sor kerülhet a kísérletre - írta a Daily Mail.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
