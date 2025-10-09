Megkongatták a vészharangot a tudósok: komoly katasztrófa fenyeget minket

A Golf-áramlatnál ötször erősebb, az Amazonas folyónál százszor nagyobb víztömeget mozgató Antarktiszi-köráramlat (Antarctic Circumpolar Current – ACC) messze a világ legnagyobb óceáni áramlata. Egy új tanulmány azonban arra figyelmeztet, hogy ez a kulcsfontosságú rendszer gyakorlatilag leállóban van.
A Bonni Egyetem kutatói üledékmintákat elemezve arra jutottak, hogy az ACC jelentős lassuláson ment keresztül, és az óceáni áramlat ma már háromszor lassabban mozog, mint 130 ezer évvel ezelőtt. A tudósok szerint ez a drámai lassulás súlyos globális következményekkel járhat.
Az áramlatot főként nyugati szelek hajtják, amelyek lehetővé teszik, hogy a víz körbefolyva hőt, szén-dioxidot és tápanyagokat szállítson az óceánok között. Emiatt az ACC nemcsak a regionális hőmérsékletek fenntartásában, hanem a Föld teljes éghajlati és ökológiai rendszerében is kulcsszerepet játszik.
Ha ez az óceáni motor leáll, annak súlyos következményei lehetnek, köztük a klímaváltozás felgyorsulása, szélsőséges időjárási jelenségek, és az óceán szénelnyelő képességének drasztikus csökkenése
- figyelmeztetett Dr. Bishakhdatta Gayen, a Melbourne-i Egyetem kutatója.
A Bonni Egyetem csapata az Antarktisz északi részén, a Scotia-tengerből vett mintákat vizsgálva rekonstruálta az ACC sebesség- és helyzetváltozásait az elmúlt 160 ezer évre visszamenően. Eredményeik szerint az áramlat a legutóbbi meleg időszakban háromszor gyorsabb volt, mint az elmúlt évezredek során.
A kutatók szerint a lassulás fő oka valószínűleg a Föld Nap körüli pályájának és tengelyének változása, ami befolyásolja a napsugárzás intenzitását, ez pedig hatással van a szelek erejére és az óceáni áramlatok sebességére is. Ugyanakkor az emberi tevékenységek is tovább lassítják az ACC-t.
A Melbourne-i Egyetem kutatói szuperszámítógépes szimulációkkal kimutatták, hogy az ember okozta klímaváltozás 2050-re akár 20%-kal is tovább csökkentheti az áramlat sebességét. A korábbi feltételezésekkel szemben a valóságban az olvadó jégtakarók által a tengerbe kerülő hideg édesvíz ellensúlyozza a melegedés hatásait, így az áramlat lelassul.
Ha a folyamat tovább folytatódik, az globális katasztrófához vezethet, köztük a tápanyag-keringés összeomlása, a halpopulációk csökkenése, az antarktiszi jégtakaró fokozott olvadása, valamint a Föld hőmérsékletének szabályozási képességének elvesztése is várható.
A kutatók szerint mindez arra figyelmeztet, hogy a Föld óceánjai sokkal sérülékenyebbek, mint korábban gondoltuk, és ezzel együtt az emberiség jövője nagymértékben azon múlik, hogy sikerül-e megfékezni a klímaváltozást, mielőtt a bolygó természetes rendszerei végleg összeomlanak - írta a Daily Mail.
