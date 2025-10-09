Megkongatták a vészharangot a tudósok: komoly katasztrófa fenyeget minket

A Golf-áramlatnál ötször erősebb, az Amazonas folyónál százszor nagyobb víztömeget mozgató Antarktiszi-köráramlat (Antarctic Circumpolar Current – ACC) messze a világ legnagyobb óceáni áramlata. Egy új tanulmány azonban arra figyelmeztet, hogy ez a kulcsfontosságú rendszer gyakorlatilag leállóban van.

Visszafordíthatatlan következményekkel járhat az áramlat leállása. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Aggasztó jeleket mutat az áramlat

A Bonni Egyetem kutatói üledékmintákat elemezve arra jutottak, hogy az ACC jelentős lassuláson ment keresztül, és az óceáni áramlat ma már háromszor lassabban mozog, mint 130 ezer évvel ezelőtt. A tudósok szerint ez a drámai lassulás súlyos globális következményekkel járhat.

Az áramlatot főként nyugati szelek hajtják, amelyek lehetővé teszik, hogy a víz körbefolyva hőt, szén-dioxidot és tápanyagokat szállítson az óceánok között. Emiatt az ACC nemcsak a regionális hőmérsékletek fenntartásában, hanem a Föld teljes éghajlati és ökológiai rendszerében is kulcsszerepet játszik.

Ha ez az óceáni motor leáll, annak súlyos következményei lehetnek, köztük a klímaváltozás felgyorsulása, szélsőséges időjárási jelenségek, és az óceán szénelnyelő képességének drasztikus csökkenése

- figyelmeztetett Dr. Bishakhdatta Gayen, a Melbourne-i Egyetem kutatója.

A Bonni Egyetem csapata az Antarktisz északi részén, a Scotia-tengerből vett mintákat vizsgálva rekonstruálta az ACC sebesség- és helyzetváltozásait az elmúlt 160 ezer évre visszamenően. Eredményeik szerint az áramlat a legutóbbi meleg időszakban háromszor gyorsabb volt, mint az elmúlt évezredek során.

Az emberi tevékenységek is hozzájárulnak a lassuláshoz

A kutatók szerint a lassulás fő oka valószínűleg a Föld Nap körüli pályájának és tengelyének változása, ami befolyásolja a napsugárzás intenzitását, ez pedig hatással van a szelek erejére és az óceáni áramlatok sebességére is. Ugyanakkor az emberi tevékenységek is tovább lassítják az ACC-t.

A Melbourne-i Egyetem kutatói szuperszámítógépes szimulációkkal kimutatták, hogy az ember okozta klímaváltozás 2050-re akár 20%-kal is tovább csökkentheti az áramlat sebességét. A korábbi feltételezésekkel szemben a valóságban az olvadó jégtakarók által a tengerbe kerülő hideg édesvíz ellensúlyozza a melegedés hatásait, így az áramlat lelassul.