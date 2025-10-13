Hátborzongató: fej nélküli szörny tartja rettegésben a város lakóit, többen is látták

1964 júniusának egyik tiszta éjszakáján, este 11 órakor hazafelé tartva Robert Cockrell helyi újságíró valami igazán hátborzongatót látott meg az úton, a nyugat-virginiai Grafton közelében. Ő volt az első, aki látta a rejtélyes fej nélküli szörnyet, de nem az utolsó.

A város több lakója is beszámolt a fej nélküli szörnyről. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Az újságíró után többen is beszámoltak a szörnyről

Cockrell autójának lámpái egy hatalmas, fej nélküli lényt világítottak meg, amely körülbelül 2,1–2,7 méter magas és mintegy 1,2 méter széles volt, bőre pedig sima, fókaszerű volt, és csillogott a holdfényben. Bár rémület fogta el, kötelességének érezte, hogy utánajárjon a dolognak, ezért két barátjával visszatért a helyszínre, hogy megvizsgálják a területet.

A lény nyomát nem találták, de a bozótos, ahol feltűnt, le volt lapulva, és egy halk, kísérteties fütyülő hang kísérte őket a folyó mentén. Hamarosan több mint száz helyi tinédzser is bekapcsolódott a keresésbe, közülük több mint húszan azt állították, hogy látták a fej nélküli alakot. Felnőttek is jelentettek hasonló észleléseket, ami csak megerősítette Cockrell hitét abban, hogy valami megmagyarázhatatlan történt.

Az idők során több néven is emlegették a lényt: először fej nélküli horror, később grafton bestiája, mígnem végül a ma is használt graftoni szörny név ragadt rá, és bekerült Nyugat-Virginia legendás kriptidjei közé.

Az évek során az észlelések ritkák, de folyamatosak maradtak

2013-ban a lényt a Mountain Monsters című televíziós sorozatban is bemutatták, ahol a készítők azt állították, hogy a szörny kirántotta a csalit a csapdából, majd morogva elmenekült.

Egyes kutatók azt feltételezik, hogy a graftoni szörny földönkívüli vagy akár interdimenzionális látogató lehet. Ezeket az elméleteket azonban a helyi hatóságok soha nem vizsgálták komolyan.

George Dudding The Grafton Monster című könyvében azt a lehetőséget is felveti, hogy kormányügynökök, az úgynevezett fekete ruhás férfiak, felkeresték azokat, akik azt állították, hogy látták a lényt, és arra kérték őket, hogy maradjanak csendben.

A bűnüldöző és katonai hatóságok gyakran igyekeznek eltussolni az ilyen eseteket, hogy megakadályozzák a tömegpánik terjedését. Úgy tűnik, ez történt a helyi rendőrségnél, az újságnál és még a városi hivatalokban is

- írta könyvében.