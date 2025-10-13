Hátborzongató: fej nélküli szörny tartja rettegésben a város lakóit, többen is látták

1964 júniusának egyik tiszta éjszakáján, este 11 órakor hazafelé tartva Robert Cockrell helyi újságíró valami igazán hátborzongatót látott meg az úton, a nyugat-virginiai Grafton közelében. Ő volt az első, aki látta a rejtélyes fej nélküli szörnyet, de nem az utolsó.
Cockrell autójának lámpái egy hatalmas, fej nélküli lényt világítottak meg, amely körülbelül 2,1–2,7 méter magas és mintegy 1,2 méter széles volt, bőre pedig sima, fókaszerű volt, és csillogott a holdfényben. Bár rémület fogta el, kötelességének érezte, hogy utánajárjon a dolognak, ezért két barátjával visszatért a helyszínre, hogy megvizsgálják a területet.
A lény nyomát nem találták, de a bozótos, ahol feltűnt, le volt lapulva, és egy halk, kísérteties fütyülő hang kísérte őket a folyó mentén. Hamarosan több mint száz helyi tinédzser is bekapcsolódott a keresésbe, közülük több mint húszan azt állították, hogy látták a fej nélküli alakot. Felnőttek is jelentettek hasonló észleléseket, ami csak megerősítette Cockrell hitét abban, hogy valami megmagyarázhatatlan történt.
Az idők során több néven is emlegették a lényt: először fej nélküli horror, később grafton bestiája, mígnem végül a ma is használt graftoni szörny név ragadt rá, és bekerült Nyugat-Virginia legendás kriptidjei közé.
2013-ban a lényt a Mountain Monsters című televíziós sorozatban is bemutatták, ahol a készítők azt állították, hogy a szörny kirántotta a csalit a csapdából, majd morogva elmenekült.
Egyes kutatók azt feltételezik, hogy a graftoni szörny földönkívüli vagy akár interdimenzionális látogató lehet. Ezeket az elméleteket azonban a helyi hatóságok soha nem vizsgálták komolyan.
George Dudding The Grafton Monster című könyvében azt a lehetőséget is felveti, hogy kormányügynökök, az úgynevezett fekete ruhás férfiak, felkeresték azokat, akik azt állították, hogy látták a lényt, és arra kérték őket, hogy maradjanak csendben.
A bűnüldöző és katonai hatóságok gyakran igyekeznek eltussolni az ilyen eseteket, hogy megakadályozzák a tömegpánik terjedését. Úgy tűnik, ez történt a helyi rendőrségnél, az újságnál és még a városi hivatalokban is
- írta könyvében.
Cockrell, aki 2022-ben hunyt el, állítólag később visszavonta az észlelését egy újságnak írt levélben, és azt állította, hogy amit látott, idővel túlnőtt a valóságon a barátokkal folytatott beszélgetések során. Feltételezése szerint a lény valójában egy helyi különc lehetett, aki dobozokat cipelt a sötétben, bár a titokzatosabb magyarázatokat sosem zárta ki teljesen.
Napjainkban a város a leghíresebb kriptidjét, a graftoni szörnyet ünnepli az évente megrendezett Grafton Szörny Fesztiválon, amely rajongókat és turistákat vonz az egész országból. Mindezek ellenére még ma is ott lebeg a kérdés, hogy pontosan mi rejtőzik az erdőben - írta a Daily Mail.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.