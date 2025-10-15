Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Váratlan szerelem: így hat ránk a Vénusz és az Uránusz harmonikus trigonja

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 15. 14:00
Elképesztő dolgokat hoz a bolygók együttállása.

Különleges égi együttállás borítja fel a megszokott rendet: a Vénusz, a szerelem és báj planétája harmonikus trigont alkot az Uránusszal, a kiszámíthatatlan változások bolygójával. Ez az állás egyszerre hoz szikrázó meglepetéseket, váratlan fordulatokat és szívbemarkoló felismeréseket. A Vénusz a Mérleg jegyében, az Uránusz pedig az Ikrekben halad – két légies, szellemes és társaságkedvelő energia fonódik össze, ami nemcsak az érzelmekben, hanem a kommunikációban is új távlatokat nyit.

Ezeknek a csillagjegyekre elképesztő dolgok várnak.
Fotó: STEKLO / Shutterstock (Illusztráció)

A trigon fényszög mindig a könnyedséget, a természetes áramlást és a harmóniát képviseli, így most a kozmosz egy láthatatlan kézzel vezethet olyan helyzetekbe, ahol a sors – vagy inkább a véletlen – összehoz valakivel, akire nem számítottál. A Vénusz a Mérlegben uralkodó pozícióban van, így most minden a kapcsolódásról, a bájról és a szépségről szól. Ez az energia felerősíti a vágyat az egyensúly, a kedvesség és a szeretetteljes kapcsolatok iránt. 

Az Uránusz viszont retrográd mozgásban jár az Ikrekben, és megmozgatja az elmét – új ötletek, hirtelen felismerések és spontán találkozások várhatók. Egy váratlan üzenet, egy félrecsúszott időpont vagy egy véletlen online interakció is sorsfordító lehet most.

A két bolygó találkozása a „villámcsapás-szerelem” érzését hozhatja el. Most könnyen történhet meg, hogy egy beszélgetés közben megdobban a szíved, vagy egy régi ismerős hirtelen más fényben tűnik fel előtted. De az új energiák nemcsak a szerelemről szólnak: sokak számára ez az időszak a gondolkodás, a rutinok és az önkifejezés megújulását is hozhatja, írja a People.

 

