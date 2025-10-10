Októberi szerelmi horoszkóp: 2 csillagjegy rábukkant a lelki társára

Októberben a csillagok olyan vágyakat ébresztenek bennünk, amelyeket nem könnyű elnyomni! Legyen szó egy jelenlegi kapcsolatról vagy valakiről, akivel váratlanul heves érzelmek szövődnek, ebben a hónapban semmi sem marad titokban. Az októberi égi hatások olyan forró levegőt hoznak, hogy egy-egy késő esti üzenet, vagy egy kalandos „igen” után már nem is tűnik olyan nagy dolognak, amit korábban el sem képzeltünk volna. Kísértés mindenhol, és a vágyak olyan erősek, hogy tagadni sem lehet őket! Elhoztuk nektek az októberi szerelmi horoszkópot.

Az október 11-i Venus-Szaturnusz oppozíció egy igazi próba elé állít minket, hiszen olyan kérdéseket feszeget, amelyekről eddig nem is akartunk tudomást venni. Ez a feszültséggel teli időszak segít megérteni, mi az, ami valóban tartós, és mi az, ami csak egy múló szenvedély.

Kos (március 20. – április 19.)

Október tele van szikrákkal, és te, Kos, mindent megélsz! A hónap a te jegyedben, a teliholdal kezdődik, ami mindent a szíved vágyai és a személyes kapcsolataid középpontjába helyez. Most van itt az ideje, hogy kimondj mindent, ami a lelkedben van, és a legnagyobb magabiztossággal tedd meg a lépéseket, amiket eddig elhalogattál.

A hónap folyamán a kapcsolataid egyre intenzívebbé válnak, de ahogy a Vénusz belép a Mérlegbe, hajlandó leszel kompromisszumokra is. Október 21-én új romantikus fejezet kezdődik, akár egy új szerelem, akár egy régóta elfeledett kapcsolat újraéledése révén. A hónap végén, mikor a beszélgetések a jövőről szólnak, egy-egy kalandos pillanatra is sor kerülhet.

Bika (április 19. – május 20.)

Itt az ideje, hogy döntést hozz, Bika! Októberben a kapcsolatok a figyelem középpontjába kerülnek, és nem menekülhetsz el a munkád mögé. Az október 6-i telihold arra késztethet, hogy szembenézz a múltaddal, és elengedj mindent, ami már nem szolgál téged – különösen akkor, ha új romantikus kapcsolatba kezdenél. A hónap közepe felé a Vénusz emlékeztet arra, hogy a saját szereteted a legfontosabb, és ha te elégedett vagy magaddal, minden más is könnyebb lesz. Plútó a karriered területén erőteljes változást hoz, amely a kapcsolataidat is befolyásolja. Október 21-én a újhold új ritmust és hozzáállást hozhat a szerelemhez, különösen ha új szintre szeretnéd emelni a kapcsolatot.