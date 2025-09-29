Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Októberi horoszkóp: az égiek már döntöttek, 4 csillagjegy élete megváltozik

októberi horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 14:30
csillagjegyasztrológus
Lesznek, akik tiszta lappal indulnak 2025 októberében. Te is a szerencsés csillagjegyek közé tartozol?
Bors
A szerző cikkei

2025 októbere fordulópont lehet négy csillagjegy szülöttei számára. Az asztrológusok figyelmeztetnek: jelentős változások várhatók, amelyek hatással lesznek a magánéletedre, a karrierede és a belső világodra.

Négy csillagjegyre nagy változás vár
Októberi horoszkóp: 4 csillagjegy életébe új időszak köszönt be
Fotó: Pexels 

4 csillagjegy, aki számára változást hoz az október

Kos
Októberben a Kosok erős belső késztetést éreznek majd a változásra. Hirtelen döntések születhetnek a karrierjük vagy a lakóhelyük kapcsán – ennek a halogatása ugyanis mostanáig tartott, ideje bátornak és elszántnak lenni. Ez az időszak arra tanít, hogy bízzanak az intuíciókban, és ne féljenek az ismeretlenbe lépni. A változások váratlanok, de hosszú távon kedvezőek lesznek.

Ikrek
Számukra fontos fordulópont érkezik a személyes kapcsolatokban. Az október őszinteséget követel – önmagukkal és másokkal szemben egyaránt. Előfordulhat, hogy a jegy képviselőinek valamiről le kell mondaniuk az igazi boldogság érdekében. Nem kizárt, hogy olyan ajánlatot kapnak, amely alapjaiban változtatja meg az életüket.

Szűz
Számukra ez a hónap a belső átalakulás időszaka lesz. Váratlan változások jöhetnek a kapcsolataikban, vagy akár megszabadulhatnak attól, ami akadályozta a fejlődésüket. Októberben ráébrednek valódi vágyaikra, ami segít egy harmonikusabb életstratégia kialakításában. A lényeg, hogy nem szabad a régi, elmúlt dolgokhoz és eseményekhez ragaszkodni!

Vízöntő
A Vízöntők új életszakaszba lépnek, amelyet az önmegvalósítás és a hosszú távú célok határoznak meg. Elindulhat egy új projekt, karrierváltás vagy akár költözés is. A csillagok arra ösztönzik őket, hogy tágítsák a látókörüket – szó szerint és átvitt értelemben is. Október a határozott előrelépések hónapja lesz.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu