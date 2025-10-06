Ez a 3 csillagjegy mágnesként vonzza a pénzt októberben

Ahogy 2025 októberében átlépünk a szeptemberi időszakból az ősz teljes pompájába, három csillagjegy különösen esélyes arra, hogy pénzügyi szerencsét vonzzon be, áttöréseket éljen meg, vagy bővülést tapasztaljon. Legyen szó karrierelőrelépésről, egy ajándék kézhez kapásáról, vagy ígéretes kapcsolatok kiépítéséről, ezek a jegyek nagy valószínűséggel növelhetik anyagi forrásaikat vagy pénzügyi helyzetüket ebben a hónapban.

Fotó: Unplash.com (illusztráció)

Mérleg

Ebben a hónapban a Mérleg számít a legszerencsésebb csillagjegynek – különösen a pénzügyek terén. Október 13-án a Vénusz belép a jegyébe, és ahelyett, hogy hajszolnia kellene a vágyait, inkább magához vonzza őket. A luxus kézzelfoghatóvá válhat. A karrierrel kapcsolatos kapcsolatok új szintre emelhetik. Október 21-én pedig a Mérleg újhold további lehetőségeket és fejlődést hoz.

Skorpió

Egész októberben a Mars – a cselekvés és ambíció bolygója – átvonul a Skorpión. Ez az átvonulás erőt ad és megnöveli az önbizalmat, így ideális időszak jön a célok bátor és határozott követésére. A pénzügyi siker most kezdeményezéssel, vezetői képességgel és bátorsággal érhető el. Itt az idő megszabadulni mindattól, ami már nem szolgál, hogy helyet adj az értékesebb lehetőségeknek. Tedd magadat és a benned rejlő potenciált prioritássá. Október 23-án a Skorpiók évszaka is elkezdődik, ami tovább erősíti a pozitív hatásokat.

Halak

Október 7-én a Kos telihold megvilágítja a Halak pénzügyi szektorát, lezárást hozva egy régóta húzódó anyagi kérdésben. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy elengedd a korlátozó hiedelmeket és az alacsony önértékelést, amelyek akadályozhattak az anyagi fejlődésben. Október 21-én a Mérleg újhold lehetőséget teremt harmonikus és hasznos szakmai kapcsolatok kialakítására. Pozitív változásokat tapasztalhatsz – például partnered fizetésemelést kap, egy kolléga meghív egy új csapatba, vagy váratlan pénzügyi támogatást kapsz. Az a belső munka, amit mostanában végzel, lassan érezhetően javítani fogja az anyagi helyzetedet is.

(via)