4 csillagjegy élete nagy fordulóponthoz érkezik az ősz első Teliholdja alatt

Az ősz első Teliholdja október 7-én érkezik meg. Minden Telihold egyfajta beteljesülést jelöl, de ez most különösen átmeneti időszaknak tűnik, mivel folytatása a rendkívül erőteljes szeptember 21-i Szűz Napfogyatkozásnak, amely hivatalosan is lezárja a 2025-ös év második fogyatkozási időszakát.
Az október 6-i Teliholdra úgy is tekinthetsz, mint a legutóbbi átalakulásod lezárására – arra a pillanatra, amikor az univerzum azt mondja: „ami megtörtént, megtörtént; ideje lapozni, és belépni az új évszakba.”
Lássuk is, mely csillagjegyeket érinti leginkább a 2025. októberi Kos Telihold!
Érezd át teljesen, Kos! Évente egyszer van lehetőséged arra, hogy a Telihold a saját jegyedben ragyogjon – és ez most következik be! Ilyenkor hatalmas érzelmek születhetnek benned, melyek segítenek tudatosítani, mi változik a szívedben. Uralkodó bolygód, a Mars, jelenleg a Skorpióban jár, így most mélyebb kapcsolódásra válthatsz – nem felszínes kapcsolatra, hanem olyan kötelékre, amely valódi intimitást tesz lehetővé.
Ha már elkötelezett kapcsolatban élsz, most mély beszélgetésekre kerülhet sor a kapcsolatotok természetéről. Ne lepődj meg, ha fokozottabb figyelemigényt érzel magadban, és az érzelmeid ingadozása is észrevehetőbbé válik. Ez az az időszak, amikor már nem tudod tovább elrejteni, mi forr benned legbelül – itt az alkalom, hogy végre kimond azt, mire vágysz és mire van szükséged. Végül, ez a Telihold remek lehetőséget kínál arra is, hogy romantikázz a kedveseddel, és teret adjatok az érzelmi és testi kapcsolódásnak.
Készülj fel rá, hogy az elméd és a szíved teljesen megnyílik! A teliholdak a megvilágosodás időszakai, és ezúttal a Telihold a lényed legmélyebb rétegeit világítja meg. Szeptember 30. óta az uralkodó bolygód, a Vénusz, olyan energiákat hoz, amelyek jelentős felismeréseket indíthatnak el benned. Álmaidon vagy tiszta, éber pillanatokon keresztül észrevehetted, hogy régi vágyak és életminták kezdenek kiégni – egyszerűen már nem szolgálnak téged. Lehet, hogy hirtelen újra fontossá válnak olyan dolgok, amelyek korábban már nem számítottak – ezzel még saját magadat is meglepheted!
Mivel ez a Telihold a kapcsolataid szektorát aktiválja, ezek a felismerések egy számodra fontos kapcsolat körül is kibontakozhatnak. Most átrajzolódhatnak a vágyaid, a határaid és azok a dolgok is, amelyekből nem engedsz – függetlenül attól, hogy az érintett kapcsolat üzleti, romantikus vagy személyes jellegű. A Kos energiája gyors és bátor, így ha most nem is születik megállapodás, készülj rá, hogy október 14-én, amikor a Vénusz belép a jegyedbe, sokkal könnyebb lesz közös nevezőre jutni. Gyakorlatiasabb szinten a pénz és annak felhasználása is előtérbe kerülhet. Lehet, hogy úgy döntesz, elengeded azokat a dolgokat, amelyekre már nincs szükséged, és inkább olyan szolgáltatásokba vagy élményekbe fektetsz, amelyek valódi elégedettséget hoznak számodra.
Eljött az ideje a gyógyulásnak. Az október 7-i Telihold a Kos jegyében a horoszkópod tizedik házát aktiválja – azt az életterületet, amely a karrierhez és a nyilvános megítéléshez kapcsolódik. Mivel a Kos energiája mindent nagyban csinál, fontos fejleményekre számíthatsz a munkahelyeden vagy az üzleti életedben. Most csúcsosodhat ki egy olyan projekt, amelyen az elmúlt hat hónapban keményen dolgoztál. Ez az időszak nem volt könnyű, így ha magadra ismersz, akkor itt az ideje az ünneplésnek, Rák.
Spirituálisabb szinten ez a Telihold mély gyógyulási lehetőséget is hoz számodra. Október 7-én a Hold együttállásba kerül a Chironnal, és ez a vezetői szerepvállalással kapcsolatos témákat világítja meg. Ha azon dolgoztál, hogy nagyobb szerepet vállalj a szakterületeden belül, ez a Telihold megnyithatja előtted az ajtót, hogy megmutasd a bátorságod. Az önértékeléseddel kapcsolatos negatív belső hangok most elcsendesedhetnek, és végre megtapasztalhatod, milyen hatása van annak, ha a félelmeid helyett az erősségeidre támaszkodsz.
Engedd el a régi dolgokat! Az október 7-i Telihold az érzelmi elengedés ideje, amely megvilágítja azokat az átalakulásokat, amelyeken a fogyatkozási időszak során mentél keresztül. Mivel ez a holdciklus folytatása a szeptember 21-i erőteljes napfogyatkozásnak – amely ráadásul a te jegyedben történt –, most csúcsosodhat ki egy olyan helyzet, amely akkor kezdődött. Kapcsolatok különösen nagy hangsúlyt kaphattak az elmúlt hetekben, főként szeptember 30. óta. Tudatosodhattak benned olyan kapcsolati szokások, minták vagy társasági tevékenységek, amelyek már nem hoznak örömöt számodra. Mivel ez a Telihold az intimitás szektorodat aktiválja, most szóba kerülhetnek az adok-kapok kérdései is, és világosan megfogalmazhatod, mire vagy még képes, és mit nem tudsz többé elfogadni egy kapcsolatban.
Gyakorlatiasabb szinten most felerősödhetnek a szépséggel, önszeretettel és öngondoskodással kapcsolatos témák is, ráébresztve arra, hogy ahhoz, hogy jól működj a világban, először magadról kell gondoskodnod. Ennél a Teliholdnál a legfontosabb teendőd az, hogy kényeztesd magad – akár azzal is, hogy kiveszel egy-két napot, csak azért, hogy pihenj és feldolgozd mindazt a változást, amit az elmúlt hetek fogyatkozási időszaka hozott el neked, Szűz.
