4 csillagjegy élete nagy fordulóponthoz érkezik az ősz első Teliholdja alatt

Az ősz első Teliholdja október 7-én érkezik meg. Minden Telihold egyfajta beteljesülést jelöl, de ez most különösen átmeneti időszaknak tűnik, mivel folytatása a rendkívül erőteljes szeptember 21-i Szűz Napfogyatkozásnak, amely hivatalosan is lezárja a 2025-ös év második fogyatkozási időszakát.

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew / Shutterstock

Az október 6-i Teliholdra úgy is tekinthetsz, mint a legutóbbi átalakulásod lezárására – arra a pillanatra, amikor az univerzum azt mondja: „ami megtörtént, megtörtént; ideje lapozni, és belépni az új évszakba.”

Lássuk is, mely csillagjegyeket érinti leginkább a 2025. októberi Kos Telihold!

Kos

Érezd át teljesen, Kos! Évente egyszer van lehetőséged arra, hogy a Telihold a saját jegyedben ragyogjon – és ez most következik be! Ilyenkor hatalmas érzelmek születhetnek benned, melyek segítenek tudatosítani, mi változik a szívedben. Uralkodó bolygód, a Mars, jelenleg a Skorpióban jár, így most mélyebb kapcsolódásra válthatsz – nem felszínes kapcsolatra, hanem olyan kötelékre, amely valódi intimitást tesz lehetővé.

Ha már elkötelezett kapcsolatban élsz, most mély beszélgetésekre kerülhet sor a kapcsolatotok természetéről. Ne lepődj meg, ha fokozottabb figyelemigényt érzel magadban, és az érzelmeid ingadozása is észrevehetőbbé válik. Ez az az időszak, amikor már nem tudod tovább elrejteni, mi forr benned legbelül – itt az alkalom, hogy végre kimond azt, mire vágysz és mire van szükséged. Végül, ez a Telihold remek lehetőséget kínál arra is, hogy romantikázz a kedveseddel, és teret adjatok az érzelmi és testi kapcsolódásnak.

Mérleg

Készülj fel rá, hogy az elméd és a szíved teljesen megnyílik! A teliholdak a megvilágosodás időszakai, és ezúttal a Telihold a lényed legmélyebb rétegeit világítja meg. Szeptember 30. óta az uralkodó bolygód, a Vénusz, olyan energiákat hoz, amelyek jelentős felismeréseket indíthatnak el benned. Álmaidon vagy tiszta, éber pillanatokon keresztül észrevehetted, hogy régi vágyak és életminták kezdenek kiégni – egyszerűen már nem szolgálnak téged. Lehet, hogy hirtelen újra fontossá válnak olyan dolgok, amelyek korábban már nem számítottak – ezzel még saját magadat is meglepheted!