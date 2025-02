Rossz hírt közölt a NASA: hatalmas aszteroida száguld a Föld felé

A Bors korábban beszámolt arról a NASA aszteroida, más néven 2024 YR4 aszteroida jellemzőiről, mely többeket aggodalommal tölt el. Az eddigi megfigyelések alapján az objektum mérete közel akkora lehet, mint a londoni Big Ben vagy a New York-i Szabadság-szobor (talapzattal együtt). Nem is beszélve arról, mekkora pusztítást végezhet, ha becsapódik.

A NASA aszteroida egyre nagyobb figyelmet kap Fotó: Pexels

Az aszteroida eddigi adatok alapján nagyjából 40 és 90 méter közötti átmérőjű kisbolygó, melyet a Földet keresztező, földközeli objektumnak minősítettek – számolt be a Baranya Vármegyei Hírportálnak Nagyváradi László pécsi csillagász, aki hozzátette: az ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) chilei állomása fedezte a kisbolygót még 2024. december 27-én. Fontos, hogy a NASA aszteroida pályája, ahogyan a kisbolygók pályája, a Nap és a Jupiter között módosulhat és annak megfelelően a becsapódási esély akár csökkenhet is vagy éppen nőhet.

Korábban például az a hír járta, hogy a becsapódás esélye hozzávetőlegesen 1 a 83-hoz, vagyis 1,2%. Ez azt jelentette, hogy a NASA aszteroida 98,8% eséllyel kerülte el a Földet. Ez a szám ugyanakkor megváltozott. Már 1 a 43-hoz az arány, vagyis 2,3% az esélye a becsapódásnak, ami a korábbi több mint duplája.

Azt, hogy a kisbolygó milyen ívet ír majd le pályája során egyelőre nem lehet pontosabban tudni. Várhatóan 2028-ban lesz legközelebb látható, amikor újabb megfigyeléseket tudnak majd végezni a tudósok, az esetleges 2032-ben bekövetkező becsapódás előtt. Egyes csillagászok egy esetleges becsapódás okozta robbanás erejét 100 megatonnára becsülték, ami kétszer akkora, mint a valaha felrobbantott legnagyobb hidrogénbomba ereje.

Az egyre növekvő kockázat miatt a James Webb Űrteleszkóp (JWST) várja a a külföldi tudósokat, akiknek az lenne a feladata, hogy meghatározzák, mi a NASA aszteroida pontos útvonala, az milyen mértékben módosulhat és mekkora károkat okozna, ha valóban becsapódna a Földbe. A teleszkóp a NASA tulajdonában van és általában csak amerikaiak használják. A csillagászok most mégis ezt fogják használni a pontos mérések és számítások elvégzéséhez.