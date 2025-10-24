BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ősi alagutakat ásó földi lajhár a pleisztocén-korból

Hihetetlen, de nem emberek alkották ezeket a több ezer éves ősi alagutakat

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 19:15
Dél-Amerikában felfedeztek néhány óriási föld alatti járatot, amelyet nem emberek alkottak. A kutatók sokáig törték a fejüket, vajon milyen élőlény készíthette ezeket az ősi alagutakat. Meglepő felfedezésre jutottak.

Dél-Amerikában nemrég több ősi alagutat felfedeztek, amelyekről hosszas vizsgálatok után derült ki, hogy nem emberek alkották azokat. A nagyjából 1,8 méteres magasságuk és közel 600 méteres hosszúságuk miatt a tudósoknak sokáig fejtörést okozott, hogy milyen másik élőlény készíthette ezeket a gigantikus járatokat. Meglepő megállapításra jutottak.

Ősi föld alatti alagút fafolyosóval
A kutatók először azt hitték, hogy emberek vájták ki ezeket az ősi alagutakat. 
Fotó: Chris Griffiths /  GettyImages

Ősi élőlények készíthették a több ezer éves, gigantikus alagutakat

Az ősi alagutakat Brazília déli részén, Rio Grande do Sul környékén fedezték fel. A helyszínt először Heinrich Theodor Frank neves geológusprofesszor tárta fel. A professzor az alagutak mérete miatt azt feltételezte, hogy emberi kéz, netán egy eddig ismeretlen természeti folyamat vájta ki azokat. Nos, végül egyik elképzelés sem felelt meg a valóságnak, ugyanis kiderült, hogy egy másik élőlény, egy állatfaj felelős az ősi alagutak kialakításáért. 

Egy 2018-as tanulmány szerint ez a faj nem más volt, mint az óriási, mára kihalt földi lajhárok faja.

A kutatók a falakon látható karmolásnyomokból és egyéb jellegzetességekből jutottak erre a következtetésre – írja a LADBible. Frank professzor a következőképp nyilatkozott, miután megfejtették a rejtélyes járatok titkát: 

Nincs olyan geológiai folyamat a világon, amely kör vagy ellipszis keresztmetszetű, elágazó, emelkedő és lejtő alagutakat hozna létre, karmolásnyomokkal a falakon.

A kutatások szerint ezek a lajhárok több mint négy méter hosszúra is megnőttek. Az álláspontok nem egységesek, de egyes kutatók szerint elefánt méretű hörcsögökhöz lehetett hasonlítható a kinézetük. A pleisztocén-korban éltek Dél-Amerikában, és hatalmas karmaikkal képesek voltak olyan méretű alagutakat kialakítani, amelyeket később csak ember hozhatott létre.

A tudósok azt sem zárják ki, hogy több generáció építhette tovább ezeket a járatokat, amelyek menedékként szolgálhattak számukra. Az erózió és más természetes folyamatok kizárhatók, hiszen a belső szerkezet egyértelműen ásó állatok munkájára utal. Napjainkban körülbelül hat lajhárfaj él Közép- és Dél-Amerika esőerdeiben, de ezek a lassú, fákon élő állatok már alig hasonlítanak óriási őseikre, amelyek egykor tekintélyes méretüknél fogva igazi őserőnek számítottak a vadonban. 

Íme egy videó a pleisztocén-korban élt földi lajhárokról:

