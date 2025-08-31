4 csillagjegynek szerencsét hoz a szeptember a szerelemben

Kétségtelen, hogy a szerelemnél nincs csodálatosabb érzés: legyen az pillanatnyi fellángolás, egy nagy egymásra találás, netán a nagy ő megpillantása, egy igazi “szerelem első látásra pillanat” – ezért élünk! Horoszkópunk is segít abban olykor-olykor, hogy rátaláljunk az igazira. Idén szeptemberben egész biztosan. Eláruljuk, mely csillagjegyeket találja el Ámor nyila.
Bika
Kedves Bika, régóta vágysz arra, hogy valaki ott legyen melletted, akivel megoszthatod életed legnagyszerűbb pillanatait? Nos, szeptemberben a Vénusz lesz segítségedre, így könnyen lehet, hogy épp most kerülsz közel valakihez, akivel jó ideje szemezel. Készülj fel: Ámor nyila hamarosan eltalál!
Oroszlán
A szingli Oroszlánok szeptemberben könnyedén szerelemre találhatnak. Ugyanakkor azoknak is van egy jó hírünk, akik épp kapcsolatban vannak. Noha minden kapcsolatnak megvannak a maga hullámvölgyei, a maga kihívásai, az ősz első hónapjában a csillagok is támogatják majd az Oroszlánt, hogy megszilárdítsa kapcsolatát a kedvesével. E csillagjegy eleve ismert arról, hogy másokat, jelen esetben a párját támogassa, ráadásul nem riad vissza attól sem, hogy komoly munkát fektessen egy szerelem megtartásába.
Vízöntő
2025 szeptembere a Vízöntőnek igazán nagy változásokat tartogat: ebben az időszakban nem csak a jegy kommunikációs és társadalmi készségei fejlődhetnek látványosan, de ezeknek köszönhetően annak az esélye is, hogy rátaláljon valakire, akivel igazán egy hullámhosszon vannak. A Vízöntő korábban nem ismert magabiztosságra tesz szert az univerzumnak hála, így sokkal tisztábban fejezheti ki érzelmeit, ami bizony cseppet sem elhanyagolható szempont, ha a romantikus kérdések kerülnek napirendre.
Halak
Kétségtelenül a Halak érezheti magát a legszerencsésebbnek egész szeptemberben: nem csak szerelemre, de békére is lel a hónap során. Ráadásul különleges energiákkal töltődik fel a szeptember 7-ei telihold hatására. A jegy uralkodó bolygója, a bölcs Jupiter hatására a Halak szülöttei most sokkal könnyebben, sokkal mélyebben képesek kedvesükhöz kötődni, míg a Vénusz ellenállhatatlan sármmal, a Mars pedig magabiztossággal ruházza fel őket. Kell ennél több? Aligha!
