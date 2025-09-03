„Ha tényleg megszállt, az már nem a mi problémánk” - Mindenki szabadulni akar ettől a démoni babakocsitól

Rémült árverezők kétségbeesetten próbálnak túladni egy antik megszállt babakocsin, miután a biztonsági kamerák felvételén az látszott, hogy az magától gurult át a raktárhelyiségen.

A megszállt babakocsi múltjának köszönhetően már több ember figyelmét is felkeltette. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Az RWB Auctions igazgatója, Jon White nem látott senkit, amikor a biztonsági rendszer mozgást érzékelt, így augusztus 30-án hajnali 2 órakor átkutatta az épületet. Azonban az 54 éves férfi teljesen ledöbbent, amikor másnap visszanézte a felvételeket, és látta, ahogy az 1950-es évekből származó babakocsi lassan magától végiggurul a Royal Wootton Bassett-i raktárhelyiségen.

A tárgyat szerdán bocsátják árverésre, 30 fontos (13 600 Ft) kikiáltási árral, és Jon szerint a rémült munkatársak alig várják, hogy végre valaki megszabadítsa őket tőle.

A férfi feltöltötte a biztonsági kamera felvételt a TikTok-oldalukra is, ahol már közel 200 000-en látták, sőt szellemvadászok érdeklődését is felkeltette, akik szeretnék meglátogatni az árverési házat.

Jon, aki maga is a paranormális jelenségek szkeptikusa, elárulta, hogy nem talál semmilyen magyarázatot a történtekre, de sokan úgy vélik, a korábbi tulajdonos szelleme szállhatta meg a babakocsit, vagy éppen ő tolhatja. A kocsi egy házból származik a híres Downtown Abbey sorozat helyszínéül szolgáló Highclere középkori negyedéből, Hampshire megyéből.

Amikor megláttam, teljesen összezavarodtam, ezért elküldtem a felvételt a kollégáknak, akik teljesen kiborultak. Szerdát követően szeretnénk megszabadulni tőle, és árverési házként nem fogadunk vissza árut, szóval ha tényleg megszállt, az már nem a mi problémánk. Az adminisztrációs dolgozók minél előbb szeretnének túladni rajta. Halálra vannak rémülve.

- mesélte Jon.

Egy nagy házból származik Highclere-ben, és azt beszélik, az a környék tele van paranormális aktivitással. Erről mi nem tudtunk. Megoszlanak a vélemények: egyesek hisznek benne, mások szerint teljes képtelenség, én pedig a kettő között vagyok. Szkeptikus vagyok, de nem találok rá magyarázatot, ugyanakkor az érdeklődést növeli, aminek örülök.

- tette hozzá.