„Ha tényleg megszállt, az már nem a mi problémánk” - Mindenki szabadulni akar ettől a démoni babakocsitól

Rémült árverezők kétségbeesetten próbálnak túladni egy antik megszállt babakocsin, miután a biztonsági kamerák felvételén az látszott, hogy az magától gurult át a raktárhelyiségen.
Az RWB Auctions igazgatója, Jon White nem látott senkit, amikor a biztonsági rendszer mozgást érzékelt, így augusztus 30-án hajnali 2 órakor átkutatta az épületet. Azonban az 54 éves férfi teljesen ledöbbent, amikor másnap visszanézte a felvételeket, és látta, ahogy az 1950-es évekből származó babakocsi lassan magától végiggurul a Royal Wootton Bassett-i raktárhelyiségen.
A tárgyat szerdán bocsátják árverésre, 30 fontos (13 600 Ft) kikiáltási árral, és Jon szerint a rémült munkatársak alig várják, hogy végre valaki megszabadítsa őket tőle.
A férfi feltöltötte a biztonsági kamera felvételt a TikTok-oldalukra is, ahol már közel 200 000-en látták, sőt szellemvadászok érdeklődését is felkeltette, akik szeretnék meglátogatni az árverési házat.
Jon, aki maga is a paranormális jelenségek szkeptikusa, elárulta, hogy nem talál semmilyen magyarázatot a történtekre, de sokan úgy vélik, a korábbi tulajdonos szelleme szállhatta meg a babakocsit, vagy éppen ő tolhatja. A kocsi egy házból származik a híres Downtown Abbey sorozat helyszínéül szolgáló Highclere középkori negyedéből, Hampshire megyéből.
Amikor megláttam, teljesen összezavarodtam, ezért elküldtem a felvételt a kollégáknak, akik teljesen kiborultak. Szerdát követően szeretnénk megszabadulni tőle, és árverési házként nem fogadunk vissza árut, szóval ha tényleg megszállt, az már nem a mi problémánk. Az adminisztrációs dolgozók minél előbb szeretnének túladni rajta. Halálra vannak rémülve.
- mesélte Jon.
Egy nagy házból származik Highclere-ben, és azt beszélik, az a környék tele van paranormális aktivitással. Erről mi nem tudtunk. Megoszlanak a vélemények: egyesek hisznek benne, mások szerint teljes képtelenség, én pedig a kettő között vagyok. Szkeptikus vagyok, de nem találok rá magyarázatot, ugyanakkor az érdeklődést növeli, aminek örülök.
- tette hozzá.
Jon kiemelte, hogy a helyiek szerint maga az épület is kísértetjárta.
A hátborzongató felvétel rendkívül vegyes reakciót váltott ki. Míg egyesek rettegtek, mert pont lefekvés előtt látták a videót, addig mások azután érdeklődtek, hogy hol lehet licitálni a babakocsira - írta a Daily Star.
