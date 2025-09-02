Keanu Reeves átlépte a hatvanat, mégsem öregszik: Ma ünnepli születésnapját a Mátrix sztárja

Keanu Reeves ma ünnepli 61. születésnapját. Annak ellenére, hogy nem vesz részt a közösségi médiában és magánéletét hét lakat alatt őrzi, az egyik legizgalmasabb életúttal rendelkező hollywoodi sztár, aki a színészet mellett számos más dologban is rendkívüli tehetség.

Kevesen tudják, hogy Keanu Reeves zenélni is tud (Fotó: Zuma/Northfoto)

Keanu Reeves kevésbé ismert tehetségei

A Mátrix-filmek sztárjának – mielőtt elkötelezte magát a színészet mellett – minden esélye megvolt arra, hogy profi hokijátékos legyen. Hatéves korában költözött családjával a jeges sportok hazájába, Kanadába, ahol már a középiskolában is komoly karriert futott be. Játszhatott volna a Kanadai Ligában is, de 17 évesen otthagyta a középiskolát, hogy színész lehessen, így a hoki megmaradt hobbinak. A motorsport is a szenvedélyei közé tartozik, ennek köszönheti a hasán húzódó hatalmas sebet is, melyet egy csúnya balesetben szerzett. A sportok és a színészi karrier mellett a zeneiparban is kipróbálta magát. A Dogstar nevű zenekar alapító tagja és basszusgitárosa volt, olyan neves zenészek előzenekaraként is fellépet, mint David Bowie és Jon Bon Jovi. A Mátrixnak köszönhetően a harcművészetekben is igencsak jártas. A filmek kedvéért közel 200 fajta harcmozdulatot megtanult, a forgatás előtt négy hónapon át járt kung-fu edzésekre.

Ha nem a moziban néznénk, akkor a lelátókon szurkolnánk a Mátrix-hősnek (Fotó: Zuma/Northfoto)

Élete nem volt mentes a tragédiáktól

Keanu Reeves nem véletlenül próbál a nyilvánosságtól visszavonultan élni. 1999-ben érte az első tragédia, amikor akkori barátnőjével, Jennifer Syme-al közösen gyermeket vártak, a baba azonban néhány héttel a szülés előtt elment. Két évvel később pedig Jennifert is elveszítette egy súlyos autóbalesetben. A színész azóta féltve őrzi magánéletét, ezért hatalmas port kavart, amikor először jelent meg a vörös szőnyegen új párjával, Alexandra Grant-tel.

Alexandra Granttel barátságból szövődött szerelem köztük (Fotó: Billy Bennight)

Keanu Reeves legjobb alakításai

Holtpont (1991)

A Holtpont egy szörfös akciófilm, melyben Reeves a Dirty Dancing sztárjával, Patrick Swyze-vel játszott együtt. A színész a szerep kedvéért tanult meg szörfözni.

A Holtpontban együtt játszott a Red Hot Chili Peppers énekesével, Anthony Kiedis-sel is (Fotó: 20TH CENTURY FOX)

Otthonom, Idaho (1991)

Gus Van Sant egyik legfontosabb filmjében River Phoenix oldalán játszotta egy férfi prostituált szerepét. A filmet a Kongresszusi Könyvtár a Nemzetközi Filmjegyzékben tartja számon, mint kiemelkedő alkotást.