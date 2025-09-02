Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Dorina, Rebeka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Keanu Reeves átlépte a hatvanat, mégsem öregszik: Ma ünnepli születésnapját a Mátrix sztárja

Mátrix - Újratöltve
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 17:20
Az ördög ügyvédjeAl Pacino
A Mátrix hőse látszólag halhatatlan és nem öregszik, de születésnapját még így is megünnepli. Ma lett 61 éves Keanu Reeves, a sokoldalú tehetség. Íme kedvenc szerepeink tőle!
Bors
A szerző cikkei

Keanu Reeves ma ünnepli 61. születésnapját. Annak ellenére, hogy nem vesz részt a közösségi médiában és magánéletét hét lakat alatt őrzi, az egyik legizgalmasabb életúttal rendelkező hollywoodi sztár, aki a színészet mellett számos más dologban is rendkívüli tehetség.

Kevesen tudják, hogy Keanu Reeves zenélni is tud (Fotó: Zuma/ Northfoto)
Kevesen tudják, hogy Keanu Reeves zenélni is tud (Fotó: Zuma/Northfoto)

Keanu Reeves kevésbé ismert tehetségei 

A Mátrix-filmek sztárjának – mielőtt elkötelezte magát a színészet mellett – minden esélye megvolt arra, hogy profi hokijátékos legyen. Hatéves korában költözött családjával a jeges sportok hazájába, Kanadába, ahol már a középiskolában is komoly karriert futott be. Játszhatott volna a Kanadai Ligában is, de 17 évesen otthagyta a középiskolát, hogy színész lehessen, így a hoki megmaradt hobbinak. A motorsport is a szenvedélyei közé tartozik, ennek köszönheti a hasán húzódó hatalmas sebet is, melyet egy csúnya balesetben szerzett. A sportok és a színészi karrier mellett a zeneiparban is kipróbálta magát. A Dogstar nevű zenekar alapító tagja és basszusgitárosa volt, olyan neves zenészek előzenekaraként is fellépet, mint David Bowie és Jon Bon Jovi. A Mátrixnak köszönhetően a harcművészetekben is igencsak jártas. A filmek kedvéért közel 200 fajta harcmozdulatot megtanult, a forgatás előtt négy hónapon át járt kung-fu edzésekre.

Ha nem a moziban néznénk, akkor a lelátókon szurkolnánk a Mátrix-hősnek (Fotó: Zuma/ Northfoto)
Ha nem a moziban néznénk, akkor a lelátókon szurkolnánk a Mátrix-hősnek (Fotó: Zuma/Northfoto)

Élete nem volt mentes a tragédiáktól 

Keanu Reeves nem véletlenül próbál a nyilvánosságtól visszavonultan élni. 1999-ben érte az első tragédia, amikor akkori barátnőjével, Jennifer Syme-al közösen gyermeket vártak, a baba azonban néhány héttel a szülés előtt elment. Két évvel később pedig Jennifert is elveszítette egy súlyos autóbalesetben. A színész azóta féltve őrzi magánéletét, ezért hatalmas port kavart, amikor először jelent meg a vörös szőnyegen új párjával, Alexandra Grant-tel.

Alexandra Grant-tel barátságból szövődött szerelem köztük (Fotó: Billy Bennight)
Alexandra Granttel barátságból szövődött szerelem köztük (Fotó: Billy Bennight)

Keanu Reeves legjobb alakításai 

  • Holtpont (1991) 

A Holtpont egy szörfös akciófilm, melyben Reeves a Dirty Dancing sztárjával, Patrick Swyze-vel játszott együtt. A színész a szerep kedvéért tanult meg szörfözni.

A Holtpontban együtt játszott a Red Hot Chili Peppers énekesével, Anthony Kiedis-sel is (Fotó: 20TH CENTURY FOX)
A Holtpontban együtt játszott a Red Hot Chili Peppers énekesével, Anthony Kiedis-sel is (Fotó: 20TH CENTURY FOX)
  • Otthonom, Idaho (1991) 

Gus Van Sant egyik legfontosabb filmjében River Phoenix oldalán játszotta egy férfi prostituált szerepét. A filmet a Kongresszusi Könyvtár a Nemzetközi Filmjegyzékben tartja számon, mint kiemelkedő alkotást. 

Az Otthonom, Idahoban egy másik RHCP taggal, a basszusgitáros Flea-vel játszott együtt (Fotó: HIP/ Northfoto)
Az Otthonom, Idahoban egy másik RHCP taggal, a basszusgitáros Flea-vel játszott együtt (Fotó: HIP/Northfoto)
  • Féktelenül (1994) 

A Féktelenül című akciófilm csak egy a sok közül, melyben Sandra Bullockkal játszott együtt, aki a közös munka során egyik legközelebbi barátja lett. 

Sandra Bullock szinte állandó filmes partnerévé vált (Fotó: HIP/ Northfoto)
Sandra Bullock szinte állandó filmes partnerévé vált (Fotó: HIP/Northfoto)
  • Johnny Mnemonic – A jövő szökevénye (1995) 

A Johnny Mnemomic címszerepét az idén elhunyt Val Kilmertől vette át.  

  • Az ördög ügyvédje (1997) 

Ebben a filmben Al Pacino maga az ördög bőrébe bújik és bebizonyítja a Keanu által alakított Kevinnek, hogy mindegy, melyik utat választja, előbb-utóbb korrumpálódik. A színész lemondott 2 millió dollárról a gázsijából csak azért, hogy Al Pacinót meg tudják szerezni az ördög szerepére.

A két színész között elementáris erejű a kémia (Fotó: Entertainment Pictures)
A két színész között elementáris erejű a kémia (Fotó: Entertainment Pictures)
  • Constantine – A démonvadász (2005) 

A Constantine a bűn, a lélek, menny és pokol kérdéseit feszegeti. A DC képregény alapján készült filmről azt suttogják, hogy készülőben van egy második rész, melyben ismét Keanu Reeves ölti magára a démonvadász szerepét.

Keanu Reeves még a poklot is megjárta (Fotó: Zuma/ Northfoto)
Keanu Reeves még a poklot is megjárta (Fotó: Zuma/Northfoto)
  • Mátrix (1999-2021) 

A Mátrix-tetralógia talán Keanu Reeves legismertebb filmje. Neo, a kiválasztott szerepének kedvéért a színész profi harcművésszé változott.

Neo szerepében vált igazán mindenki kedvencévé (Fotó: Entertainment Pictures)
Neo szerepében vált igazán mindenki kedvencévé (Fotó: Entertainment Pictures)
  • John Wick (2014-2025) 

Már a Mátrixban bebizonyította, hogy tökéletes akcióhős tud lenni, John Wick szerepét pedig mintha ráöntötték volna. Az utóbbi évek kedvenc kasszasikerei között tartják számon a John Wick-filmeket, melyek legújabb darabja, a Balerina Ana De Armas főszereplésével idén debütált a mozikban.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu