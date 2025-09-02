Keanu Reeves átlépte a hatvanat, mégsem öregszik: Ma ünnepli születésnapját a Mátrix sztárja

Keanu Reeves ma ünnepli 61. születésnapját. Annak ellenére, hogy nem vesz részt a közösségi médiában és magánéletét hét lakat alatt őrzi, az egyik legizgalmasabb életúttal rendelkező hollywoodi sztár, aki a színészet mellett számos más dologban is rendkívüli tehetség.
A Mátrix-filmek sztárjának – mielőtt elkötelezte magát a színészet mellett – minden esélye megvolt arra, hogy profi hokijátékos legyen. Hatéves korában költözött családjával a jeges sportok hazájába, Kanadába, ahol már a középiskolában is komoly karriert futott be. Játszhatott volna a Kanadai Ligában is, de 17 évesen otthagyta a középiskolát, hogy színész lehessen, így a hoki megmaradt hobbinak. A motorsport is a szenvedélyei közé tartozik, ennek köszönheti a hasán húzódó hatalmas sebet is, melyet egy csúnya balesetben szerzett. A sportok és a színészi karrier mellett a zeneiparban is kipróbálta magát. A Dogstar nevű zenekar alapító tagja és basszusgitárosa volt, olyan neves zenészek előzenekaraként is fellépet, mint David Bowie és Jon Bon Jovi. A Mátrixnak köszönhetően a harcművészetekben is igencsak jártas. A filmek kedvéért közel 200 fajta harcmozdulatot megtanult, a forgatás előtt négy hónapon át járt kung-fu edzésekre.
Keanu Reeves nem véletlenül próbál a nyilvánosságtól visszavonultan élni. 1999-ben érte az első tragédia, amikor akkori barátnőjével, Jennifer Syme-al közösen gyermeket vártak, a baba azonban néhány héttel a szülés előtt elment. Két évvel később pedig Jennifert is elveszítette egy súlyos autóbalesetben. A színész azóta féltve őrzi magánéletét, ezért hatalmas port kavart, amikor először jelent meg a vörös szőnyegen új párjával, Alexandra Grant-tel.
A Holtpont egy szörfös akciófilm, melyben Reeves a Dirty Dancing sztárjával, Patrick Swyze-vel játszott együtt. A színész a szerep kedvéért tanult meg szörfözni.
Gus Van Sant egyik legfontosabb filmjében River Phoenix oldalán játszotta egy férfi prostituált szerepét. A filmet a Kongresszusi Könyvtár a Nemzetközi Filmjegyzékben tartja számon, mint kiemelkedő alkotást.
A Féktelenül című akciófilm csak egy a sok közül, melyben Sandra Bullockkal játszott együtt, aki a közös munka során egyik legközelebbi barátja lett.
A Johnny Mnemomic címszerepét az idén elhunyt Val Kilmertől vette át.
Ebben a filmben Al Pacino maga az ördög bőrébe bújik és bebizonyítja a Keanu által alakított Kevinnek, hogy mindegy, melyik utat választja, előbb-utóbb korrumpálódik. A színész lemondott 2 millió dollárról a gázsijából csak azért, hogy Al Pacinót meg tudják szerezni az ördög szerepére.
A Constantine a bűn, a lélek, menny és pokol kérdéseit feszegeti. A DC képregény alapján készült filmről azt suttogják, hogy készülőben van egy második rész, melyben ismét Keanu Reeves ölti magára a démonvadász szerepét.
A Mátrix-tetralógia talán Keanu Reeves legismertebb filmje. Neo, a kiválasztott szerepének kedvéért a színész profi harcművésszé változott.
Már a Mátrixban bebizonyította, hogy tökéletes akcióhős tud lenni, John Wick szerepét pedig mintha ráöntötték volna. Az utóbbi évek kedvenc kasszasikerei között tartják számon a John Wick-filmeket, melyek legújabb darabja, a Balerina Ana De Armas főszereplésével idén debütált a mozikban.
