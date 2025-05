Romy Schneider, a tragikus sorsú, angyalarcú lány, akit mai napig imádnak a magyarok - Galéria

Romy Schneider neve egybeolvadt Sissi hercegnővel. A kivételes szépségű lányra hamar felfigyelt a szakma. Alig 15 évesen, édesanyja, a szintén színésznő Magda Schneider oldalán debütált a filmvásznon az Amikor a fehér orgona újra virágzik című filmben. Az igazi áttörést azonban a Sissi – A magyarok királynéja trilógia címszerepe hozta el számára.

Romy Schneider Sissi szerepében (Fotó: YouTube)

Romy Schneider első nagy szerelme

A Christine című film forgatásán találkozott Alain Delonnal, aki aztán a viharos nagy szerelem megtestesítőjévé vált. A forgatás után Párizsba költözött a jóképű bonvivánnal, aki egy évvel később el is jegyezte. Öt évig éltek együtt. Kapcsolatuk nem volt felhőtlen és a vége is tragikus fordulatot vett, amikor Schneider a szakítás miatti fájdalmában öngyilkosságot kísérelt meg. Később a szanatóriumban, ahol lábadozott, a következőt nyilatkozta, és ebből érezni, hogy mennyire meggyötörte a magánélete és a filmes világ is.

Sérülékeny vagyok és képtelen vagyok aludni. Vannak a szerepeim és vagyok én. Én, Romy Schneider vagyok.

Tragédiák kísérték a színésznő életét

Az Alain Delon-szerelem után nem sokkal férjhez ment Harry Meyen rendezőhöz. Ebből a házasságból született fia, Christopher. De ez a kapcsolat sem volt sikeres. Egy újabb közös munka kapcsán ismét Delon karjaiban kötött ki, akivel egy ideig visszatért Franciaországba. Második házasságát mindenki megdöbbenésére személyi titkárával, Daniel Biasinivel kötötte, akitől lánya, Sarah Biasini született. Sarah édesanyja kiköpött másává cseperedett és a híres mama nyomdokaiba lépve szintén színészként épít karriert.

Megrendítő, hogy szakmájában oly sikeres volt, fényes karriert futott be, magánéletében mégis egymást követték a tragédiák. Számtalan szakmai elismerésben részesült. Az első színésznő volt, aki megkapta a César-díjat a legjobb színész kategóriában. Bár színészi karrierje szárnyalt – különösen Franciaországban – magánéleti gondjai felemésztették lelkét. Alkoholhoz és gyógyszerekhez fordult, súlyos függőségétől haláláig sem tudott egészen megszabadulni. A legnagyobb csapás azonban fia szörnyű halálakor érte. Ez volt az az esemény, amiből soha nem tudott felépülni. Alig egy évvel később, 1982 május 29-én hunyt el. Halálának körülményei a mai napig sem tisztázottak. Lakásán rengeteg alkoholt és fájdalomcsillapítót találtak, így felmerült a túladagolás és az öngyilkosság gyanúja is, a hivatalos álláspont szerint mégis szívrohamként könyvelték el a hatóságok.