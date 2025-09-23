Életeket mentett, mégis kegyetlen halált halt: ismerd meg Richter Gedeon történetét

Richter Gedeon születésének 153. évfordulóján a neves magyar gyógyszerészre emlékezünk, aki árván indult, tudásával birodalmat épített, az életét pedig tragikus módon egy nyilas osztag oltotta ki a Duna-parton.

Richter Gedeon Vegyészeti gyár, 1930

Fotó: MZSL / Ofner Károly / Fortepan

Árva fiúból patikussegéd

Richter Gedeon 1872. szeptember 23-án született Ecséden. Szüleit alig egyévesen elveszítette, így nagyszüleinél és rokonoknál nevelkedett Gyöngyösön. Árvaként szinte mindent magának kellett kivívnia: a helyi ferences gimnáziumban tanult, majd gyógyszerésztanoncként kezdett dolgozni. A szakma iránti lelkesedése hamar nyilvánvalóvá vált, 1895-ben kitűnő eredménnyel szerzett diplomát a Budapesti Tudományegyetemen.

A fiatal patikus nem érte be ennyivel: hosszú tanulmányútra indult Európában. Dolgozott angol, francia, német és olasz gyógyszertárakban, ahol testközelből láthatta, hogyan születnek a legmodernebb készítmények. A külföldön szerzett tapasztalatai egész életére meghatározták: hazatérve nemcsak gyógyszert akart kiadni, hanem elő is akarta állítani azt.

A Sas patikától a gyáróriásig

1901-ben megvásárolta az Üllői úti Sas patikát. Nem állt meg a szokásos patikai működésnél: a hátsó traktusban laboratóriumot rendezett be, ahol állati szervekből kezdett készítményeket előállítani. Ez volt akkoriban a legújabb terápiás irányzat, az organoterápia. Az első igazi áttörést az adrenalint tartalmazó Tonogen suprarenale hozta meg számára, amely vérzéscsillapító és vérnyomásemelő hatásának köszönhetően rögtön óriási siker lett. A kereslet hamarosan kinőtte a patika falait, így Richter Kőbányán hatalmas gyárat építtetett, amely 1908-ban nyitotta meg kapuit. Ez lett a magyar gyógyszeripar alapköve.

Gyömrő út, Kőbányai Gyógyszerárugyár (korábban és ma Richter Gedeon Vegyészeti Gyár), 1973

Fotó: FŐMTERV / Fortepan

Emberközpontú vezető, aki nem ismert lehetetlent

A gyár hamar a nemzetközi élvonalba került: a húszas-harmincas években több mint hetven országba exportáltak termékeket, tíz külföldi leányvállalatot alapítottak, és több aranyérmet is elnyertek világkiállításokon. A Hyperol fertőtlenítőszer és a Kalmopyrin máig ismert nevek.

Richter nemcsak kiváló üzletember volt, hanem emberséges vezető is. A gazdasági világválság idején nem bocsátott el senkit, a dolgozók stabil megélhetésre számíthattak. A gyárban családias légkört teremtett, és a korszakhoz képest kiemelkedő juttatásokat biztosított. Kollégái egyöntetűen tisztelettel és szeretettel emlékeztek rá.

Minden pálya, minden szakágazat igyekszik megőrizni, megörökíteni nagyjainak emlékét, azokét, akik kiválót, maradandót alkottak szakmájuk és az emberiség javára. Ilyen alkotó személyiség volt Richter Gedeon is [...] Kiemelkedő egyéniségével, életével és munkásságával, és nem utolsó sorban emberiességével olyan hírnévre tett szert, amely csak keveseknek adatik meg. Különös életútjában megtaláljuk a legnagyobb magasságot ugyanúgy, mint a mélységet, a tragédiát is

– írta róla Bartus József 1995-ben.