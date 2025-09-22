Elfeledett hagyományok és rituálék az őszi napéjegyenlőség idején

A kelta hagyományban az őszi napéjegyenlőség ünnepét Mabon néven ismerik, egy walesi mitológiai alak után. A mítosz szerint, Mabon ap Modron-t csecsemő korában elrabolják, majd hosszú évek után, különböző bölcs lények találnak rá. Mabon pedig kiszabadulása után, erejével a közösséget segíti élete végéig.

Az őszi napéjegyenlőség ősi hagyományai.

Fotó: Mike Pellinni

Mabon története összefügg az őszi napéjegyenlőség üzenetével, aminek lényege; a sötétségből való kiszabadulás, az egyensúly és a szabadság megtalálása.

Őszi napéjegyenlőség a világ kultúráiban

A kelta hagyományok és rituálék a napéjegyenlőség idején az aratásról szólnak. Egy utolsó ünneplés a föld termékenységéért, mielőtt beköszönt a fagy és a tél. De ennek az eseménynek az ünneplése ősidők óta hagyomány a különböző más kultúrákban is. Az ókori görögök Demétér istennőt tisztelték a napéjegyenlőség alatt, míg a rómaiak Ceres istennőnek mutattak be áldozatokat. De a skandinávoknál is bevett szokás volt az őszi napéjegyenlőség körüli ünnep; bőséget köszöntő szertartások keretein belül ünnepelték a fordulópontot.

Az őszi napéjegyenlőség szimbólumai

Az ünnep szimbólumai a bőséget és az elengedést egyszerre hivatottak képviselni. Például az alma a tudás és az újjászületés jelképeként jelenik meg, míg a makk a jövő csíráját szimbolizálja.

Rengeteg hagyományhoz kapcsolódik a gyertyagyújtás és a tűzrakás a napéjegyenlőség idején. Ezzel a fényt és a reményt kívánják a népek magukkal vinni a sötét és hideg jövő felé.

Ételek az őszi napéjegyenlőség idején

Ilyenkor az étkezések is a bőségről és a jólétről szólnak, ezért a hagyományok fontos részét képezik a nagy lakomák. Olyan szezonális ételek kerülnek az ünnep idején a tányérokra, mint az alma, a dió és a tök.

Rituálék, szertartások

Ma is élő hagyományok az őszi napéjegyenlőség idején: gyertyagyújtás, tűzrakás, oltárok.

Fotó: ju_see

Fontos szerepet játszanak a különböző (tisztító)szertartások is, amihez gyógynövényeket – főleg zsályát, rozmaringot és mentát – illetve talizmánokat, oltárokat használnak.

Minden rituálé célja és lényege, az elengedésre és az újrakezdésre való összpontosítás.

Így ünnepelheted otthon te is az őszi napéjegyenlőséget

Nem kell órákat szánnod arra, hogy hálát adj vagy felkészülj a következő időszakra a napéjegyenlőség segítségével. Ha gyújtasz egy gyertyát alkonyatkor és leírsz egy mondatot arról, hogy miért vagy hálás az elmúlt időszakból, mi az, amit kész vagy magad mögött hagyni, máris saját hagyományt teremtettél és kapcsolódtál az ünnep lényegéhez.