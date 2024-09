Jön az őszi nap-éj egyenlőség: megsúgták a csillagok, kik örülhetnek a változásnak

A szeptemberi nap-éj egyenlőség napja idén szeptember 23-ra fog esni, ezzel pedig meg fog kezdődni a csillagászati ősz is. Ilyenkor egyensúlyba kerül a nappal és az éjszaka. A nap-éj egyenlőség miatt pedig a mi életünkben is minden egyensúlyba kerülhet, de nagy változások is bekövetkezhetnek.

Fotó: rawpixel.com



A nyár vibráló, kifelé forduló energiái után a fókusz befelé irányul, és jóval békésebb, nyugodtabb időszak veszi kezdetét. Ennek megfelelően a következő napokban ráébredhetünk arra, hogy mi az, ami igazán fontos a számunkra és mi az, amit érdemes elengednünk – írja az Astronet.

Kos

Számodra a nap-éj egyenlőség nem igazán jelent túl nagy jelentőséget, hiszen a szélsőségek jegye vagy. Azonban ez az időszak a számodra is tanulságos lehet, kihívás elé fog állítani, feladatod van.

Bika

Az őszi nap-éj egyenlőség az év egyik legharmonikusabb időszaka. Ez pedig a te csillagjegyed számára kedvező. Figyelj arra, hogy kilépj a komfortzónádból, ugyanis nagy élmények várhatnak rád.

Ikrek

Az ősz a magány érzését hozhatja el a számodra. Az őszi nap-éj egyenlőség idején érdemes mindent megtenned, hogy újra kapcsolódj a belső gyermeki éneddel. Ehhez pedig nem kell mást tenned, mint felidézni, mit is szeretsz az őszben.

Rák

Tökéletes egyensúly fény és árnyék, nap és éjszaka között. A Rák a Hold energiáihoz tud kapcsolódni, és igazán fontos számodra a belső biztonság, amit most meg is találhatsz önmagában.

Oroszlán

A Nap az uralkodó bolygód, így ez az időszak nagy hatással van rád. Az őszi nap-éj egyenlőség jó lehetőséget kínál, hogy megtaláld a meghittséget, az igazi barátokat, az őszinte érzéseket a kapcsolataidban.

Szűz

Az őszi nap-éj egyenlőséggel ér véget a Szűz hava. Ez pedig azt jelenti a számodra, hogy fel kell készülnöd egy új időszakra, amiben érdemesebb befelé tekintened. Ha mindent jól csinálsz, meg fognak térülni a korábbi erőfeszítéseid.

Mérleg

A békesség hozza el számodra a boldogságot, és tudod is élvezi az örömöket. Az ősz számodra meghittséget és varázslatot nyújt. A vágyaid most beteljesülnek, sok szerencsét jeleznek neked a bolygók.