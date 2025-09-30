Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Jeromos névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ősi magyar felirat a dzsungel mélyén? Rejtély és vita a Tayos-barlang körül

ősi magyar
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 17:50
barlangkutatókutatás
Paxel legutóbbi tartalmában ismét egy különleges témát vett elő: a magyarság eredetének egyik legvitatottabb elméletét. Vajon tényleg ősi magyar feliratok lakoznak a barlangban?

Ősi magyar feliratokat talált Móricz János kutató a híres Tayos-barlangok utáni kutatása során. Azonban ezt nem bizonyították be hivatalosan, most egy magyar Youtube csatorna hozta fel ismét a meghökkentő témát.

ősi magyar
Moricz János azt állította, hogy ősi magyar feliratokat talált a Tayos barlangoban, azonban a kutatók ezt nem támasztották alá Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ősi magyar felirat lakozhat a dzsungelben?

A magyar videós, Paxel ismét beletenyerelt egy erős témába. A Youtube egyik legnépszerűbb, természetfeletti és (ál)tudományos csatornáján ugyanis pár hónappal ezelőtt a magyar nép és a nyelvünk eredetével szeretett volna foglalkozni. Paxel egy nagyon érzékeny, sokakat felzaklató sztorit vett elő, melynek főszereplője egy Móricz János nevű kutató. De a történetnek még a világ leghíresebb űrhajósa, Neil Armstrong is a szereplője. - olvasható a Promotions cikkében.

Móricz az 1960–70-es években járt Ecuadorban, ahol a híres Tayos-barlangokat kutatta. Azt állította, hogy egy aranylemezekből álló „aranykönyvtárra” bukkant, amelyen szerinte magyar nyelvű feliratok szerepeltek. 

Úgy gondolta, a magyar a világ egyik legősibb nyelve, amely közös gyökerekkel rendelkezhetett az ottani suárok nyelvével. A tudományos világ azonban soha nem látta ezeket a leleteket, így az elmélet hitelessége erősen megkérdőjelezhető.

Móricz a ’80-as évektől már nem foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, inkább bányafeltáró munkáira koncentrált. Bár elméleteit sokan vitatják, követői a mai napig emlegetik. Egyetlen könyvet írt a témáról, spanyol nyelven, amelyben inkább általános európai kapcsolatokra utalt, semmint konkrét magyar eredetre.

Érdekesség, hogy a Tayos-barlang rejtélye még Neil Armstrongot is vonzotta: az amerikai űrhajós 1976-ban személyesen vett részt egy expedíción, ám sem aranyat, sem világmagyarázó bizonyítékokat nem talált. Az Egyesült Államokban inkább az El Dorado legendáját remélték megfejteni a barlang feltárásával. A hatalmas járatrendszer sok összeesküvés-hívő szerint egész Dél- és Észak-Amerikát behálózhatja.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu