Ősi magyar felirat a dzsungel mélyén? Rejtély és vita a Tayos-barlang körül

Ősi magyar feliratokat talált Móricz János kutató a híres Tayos-barlangok utáni kutatása során. Azonban ezt nem bizonyították be hivatalosan, most egy magyar Youtube csatorna hozta fel ismét a meghökkentő témát.

Moricz János azt állította, hogy ősi magyar feliratokat talált a Tayos barlangoban, azonban a kutatók ezt nem támasztották alá Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ősi magyar felirat lakozhat a dzsungelben?

A magyar videós, Paxel ismét beletenyerelt egy erős témába. A Youtube egyik legnépszerűbb, természetfeletti és (ál)tudományos csatornáján ugyanis pár hónappal ezelőtt a magyar nép és a nyelvünk eredetével szeretett volna foglalkozni. Paxel egy nagyon érzékeny, sokakat felzaklató sztorit vett elő, melynek főszereplője egy Móricz János nevű kutató. De a történetnek még a világ leghíresebb űrhajósa, Neil Armstrong is a szereplője. - olvasható a Promotions cikkében.

Móricz az 1960–70-es években járt Ecuadorban, ahol a híres Tayos-barlangokat kutatta. Azt állította, hogy egy aranylemezekből álló „aranykönyvtárra” bukkant, amelyen szerinte magyar nyelvű feliratok szerepeltek.

Úgy gondolta, a magyar a világ egyik legősibb nyelve, amely közös gyökerekkel rendelkezhetett az ottani suárok nyelvével. A tudományos világ azonban soha nem látta ezeket a leleteket, így az elmélet hitelessége erősen megkérdőjelezhető.

Móricz a ’80-as évektől már nem foglalkozott ezzel a kérdéskörrel, inkább bányafeltáró munkáira koncentrált. Bár elméleteit sokan vitatják, követői a mai napig emlegetik. Egyetlen könyvet írt a témáról, spanyol nyelven, amelyben inkább általános európai kapcsolatokra utalt, semmint konkrét magyar eredetre.

Érdekesség, hogy a Tayos-barlang rejtélye még Neil Armstrongot is vonzotta: az amerikai űrhajós 1976-ban személyesen vett részt egy expedíción, ám sem aranyat, sem világmagyarázó bizonyítékokat nem talált. Az Egyesült Államokban inkább az El Dorado legendáját remélték megfejteni a barlang feltárásával. A hatalmas járatrendszer sok összeesküvés-hívő szerint egész Dél- és Észak-Amerikát behálózhatja.