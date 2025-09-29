Megdöbbentő, mit mond egy kutató az idegenekről: ez lenne a Vörös bolygó titka?

Amióta az ember felnéz az éjszakai égboltra, a Mars mindig is kitűnt a többi bolygó közül. Vörösen izzik a távoli sötétségben, tele van rejtélyekkel, ezért megszállottan figyeljük.
A 21. században a Mars az ősi mítoszok és rejtélyek világából egy olyan hellyé vált, amelyet aktívan kutatunk, és amelyre hamarosan ténylegesen lábunkat is tehetjük. A NASA nemrég nyilvánosságra hozta annak a hat nőnek és négy férfinak a nevét, akiket 8 000 jelentkező közül választottak ki, és akik akár az elsők lehetnek, akik a vörös bolygóra utaznak. Ben Bailey, Lauren Edgar, Adam Fuhrmann, Cameron Jones, Yuri Kubo, Rebecca Lawler, Anna Menon, Imelda Muller, Erin Overcash és Katherine Spies közel két évig fognak kiképzésben részesülni. Ezután jogosultak lesznek tudományos és kutató missziókra.
A NASA tudósai múlt héten bejelentették, hogy megtalálták az eddigi legvilágosabb jeleit az életnek a bolygón. A Perseverance marsjáró által 2024 júliusában, a Neretva-vízesésnél, egy ősi folyómedernél fúrt minták felszíni foltokat és csomókat mutattak ki, amelyek a Földön gyakran a mikrobiális élethez kapcsolódnak.
Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy választ adjunk az emberiség egyik legmélyebb kérdésére, valóban egyedül vagyunk az univerzumban?
- mondta a NASA tudományos misszió igazgatóságának társadminisztrátora, Dr. Nicky Fox.
Paul Davies asztrobiológus még határozottabban fogalmazott a felfedezések kapcsán.
Hiszek abban, hogy van, vagy volt élet a Marson? Igen, teljesen biztos vagyok benne.
Egyesek szerint a felfedezés még egy merészebb feltételezést is alátámaszt, hogy talán azért vonzódunk ösztönösen a Marshoz, mert valójában onnan származik az élet a Földön. Az elmélet szerint az élet első szikrái a vörös bolygón születtek, majd egy meteorit révén kerültek a Földre, ezt vallja Steven Benner geokémikus is.
A bolygóról származó meteoritokat vizsgálva ugyanis azt találta, hogy az élethez szükséges kulcselemek, bór és molibdén, sokkal bőségesebben voltak jelen a korai Marson, mint a Földön. 2013-ban kollégáit is megdöbbentette, amikor azt javasolta, hogy ezek a meteoritok hozhatták az élet csíráit bolygónkra, de még Davies is egyetértett vele.
Mindig is úgy éreztem, hogy a Mars jobb hely volt az élet kialakulására, mint a Föld. Bizonyos elemek, amelyek létfontosságúak az organikus kémia működéséhez, a Marson bőségesebben fordultak elő. Elképzelhető, hogy a földi élet valójában a Marson kezdődött, így egy bizonyos értelemben mindannyian marslakók vagyunk.
- tette hozzá.
Mások még ennél is tovább mennek, szerintük a marslakók klasszikus ábrázolása, megnyúlt testtel és mandula alakú szemekkel, valójában nem is tudományos fantasztikum, hanem ősi emlék. Mitológusok rámutatnak, hogy az ókori szövegekben is felbukkannak földönkívüli lények, gyakran bukott angyalokként írják le őket.
Az első űrhajósokra hosszú és veszélyes út vár. Míg a Hold eléréséhez három nap kellett, a Marsra való eljutás jelenlegi technológiával legalább 240 napot vesz igénybe, és számos veszéllyel jár.
Sokan azonban úgy vélik, hogy a Mars a legjobb esélyünk egy emberi kolónia létrehozására a Földön kívül.
Ha felmelegítjük a Mars sarkvidékeit, és elkezd folyni a víz, az a légkörbe kerül, ami egy újabb üvegházhatású gáz. Így felmelegíthetjük a bolygót, és képesek leszünk növényeket ültetni.
- vázolta fel elméletét Stephen Petranek kutató.
Bár szerinte ez legalább 300 év múlva következhet be, a NASA célja, hogy az 2030-as évek végén vagy 2040-es évek elején embert küldjön a Marsra. A SpaceX viszont 2029-2031-re teszi az első emberi missziót, amit a szakértők túlzottan optimistának tartanak - írta a Mirror.
