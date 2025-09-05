Elképesztő összeesküvés-elmélet látott napvilágot Giorgio Armani haláláról

Elképesztő összeesküvés-elméletet szőttek a futballszurkolók Giorgio Armani halálával kapcsolatban. Szerintük ismét lecsapott az "Aaron Ramsey-átok", amely évek óta kering a drukkerek körében.
Az olasz divattervező halálhírét azután jelentették be, hogy a walesi válogatott focista gólt szerzett új klubja, a mexikói Pumas színeiben.
Nyugodj békében, Giorgio Armani. 2025-ben az "Aaron Ramsey-átok" áldozata lettél
– fogalmazott az egyik drukker, miután a futballrajongók az évek során több híresség halálával kapcsolatban is egy hátborzongató elméletről beszélnek.
2011 májusában azután jelentették be Oszama bin Laden terrorista halálát, hogy Ramsey az Arsenal színeiben betalált a rivális Manchester United kapujába. Még ugyanebben az évben a focista gólt szerzett a Tottenham elleni észak-londoni derbin, majd néhány nappal később bejelentették, hogy Steve Jobs, az Apple vezérigazgatója elhunyt. Sőt, napokkal később Ramsey győztes gólt szerzett a Marseille ellen, egy nappal később pedig a líbiai diktátor, Moammer Kadhafi halt meg.
Alan Rickman angol színész is egy nappal azután vesztette életét, hogy Ramsey gólt szerzett a Liverpool ellen még 2016-ban, majd ugyanebben az évben David Bowie angol zenész is egy nappal azután hunyt el, hogy Ramsey betalált a Sunderland kapujába, és a Prodigy frontembere, Keith Flint énekes 2019-es halála is azután következett be, hogy a walesi játékos gólt szerzett a Spurs ellen – írja a Daily Star.
Ramsey egy 2015-ös interjúban foglalkozott a furcsa elmélettel, és nevetségesnek minősítette azt.
A legnevetségesebb pletyka, amit valaha hallottam, az az, hogy emberek halnak meg, miután gólt szereztem. Ez csak egy őrült pletyka. Bár ezek szerint kinyírtam néhány gonosztevőt!
– viccelődött Ramsey, utalva olyanok halálára, mint Bin Laden és Kadhafi.
