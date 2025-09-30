Az első magyar orvosnő: Hugonnai Vilma elképesztő története

Kevés olyan női sors akad a magyar történelemben, amely egyszerre jelképezi a kitartást, a társadalmi korlátok áttörését és az emberi méltóságért folytatott küzdelmet. Hugonnai Vilma grófnő, az első magyar orvosnő élete mindezt magában foglalja: egy rendíthetetlen nő portréját, aki nem engedte, hogy származása, neme vagy a korabeli előítéletek megakadályozzák abban, hogy beteljesítse hivatását.

Hugonnai Vilma az első magyar orvosnőként írta be nevét a történelem könyvekbe

Forrás: wikipedia

Hugonnai Vilma sorsa: grófkisasszonyból orvostanhallgató

Hugonnai Vilma 1847. szeptember 30-án született Nagytétényben, egy tekintélyes arisztokrata család ötödik gyermekeként. Gyermekkorát már ekkor beárnyékolta az érzelmi hiány: tüdőbeteg édesanyját csak percekre láthatta, nehogy elkapja a betegséget. A családi kastély falai között házitanítók pallérozták, később egy pesti leánynevelő intézetben tanult.

A 18 éves Vilma a nála húsz évvel idősebb Szilassy György földbirtokoshoz ment férjhez, akinek három gyermeket szült. A házasság azonban boldogtalan volt: férje nem osztotta intellektuális érdeklődését, magára hagyta, ő pedig magányában természettudományos könyveket bújt. Már ekkor felmerült benne: miért ne gyógyíthatna ő maga is embereket?

A választ Zürichben találta meg, ahol az egyetem 1869-től engedélyezte a nők felvételét. 1872-ben beiratkozott az orvosi karra, tanulmányait saját ékszerei eladásából finanszírozva. Hét küzdelmes év után, 1879-ben orvosdoktorrá avatták – ezzel ő lett az első magyar nő, aki orvosi diplomát szerzett.

Hugonnai Vilma szakkönyve, "A nő, mint háziorvos"

Forrás: wikipedia

A hazai akadálypálya

Amikor 1880-ban hazatért, azt gondolhatta, hogy végre beteljesülhet hivatása. Ám Magyarországon nem ismerték el a diplomáját. Hiába volt doktori oklevele, a törvények értelmében csak szülésznőként dolgozhatott. Pesti rendelője ajtaján a tábla így hirdette: „gróf Hugonnai Vilma okleveles bába”.

Miközben gyógyított, tollat is ragadott: „A nők munkaköre” című írásában a női oktatás és a pályaválasztás szabadsága mellett érvelt. Az elszánt küzdelem eredményeként 1895-ben rendelet született, amely végre lehetővé tette a nők egyetemi tanulmányait. Vilma ekkor ismét kérvényezte diplomája elismerését, és 1897-ben – ötvenévesen – ünnepélyesen is orvosdoktorrá avatták Budapesten.