Veszélyben a Föld? Apokaliptikus helyzetet vázoltak fel a kutatók, a NASA is megszólalt

A tudósok elárulták, mi történne, ha a Föld gyorsabban forogna – a pusztító földrengések és katasztrofális áradások mellett más szörnyűségekre is számítanunk kellene... De mit hoz valójában a jövő? Máris mutatjuk!

A Föld forgásának sebessége az egész életünkre hatással van

Fotó: Pike-28 / Shutterstock

Lehet, hogy úgy érzed, egy napban soha sincs elég idő mindenre – és nem csak képzelődsz, tudósok szerint ugyanis 2025. július 9-én, július 22-én és augusztus 5-én a nap 1,3–1,51 milliszekundummal rövidebb volt a megszokott 24 óránál. Ennek pontos okát egyelőre nem tudták meghatározni, de több tényező is közrejátszhat benne, így például a a légkör változásai, a Föld magjának mozgása vagy a mágneses mező gyengülése. Bár néhány milliszekundum elvesztése önmagában nem aggasztó, egy új könyv olyan rémisztő jövőképet vázolt fel, hogy a kutatóknak is meg kellett szólalniuk!

Alex Foster Circular Motion című regényében a napok először egy órával lesznek rövidebben, majd már csak 20 órásak, végül pedig mindössze kétórásak lesznek. A Föld egyre gyorsabban forog, mint egy túlpörgetett búgócsiga, a gravitáció hatása gyengül, a Nap pedig egyre gyorsabban kel és nyugszik. A tudósok most bemutatták, mi történne, ha ez megvalósulna. Nem titkolják, ebben az esetben óriási katasztrófák, áradások és földrengések fenyegetnék a bolygót.

Gyorsabban forog a Föld? Ezek lennének a következmények!

Ha a Föld forgása felgyorsulna, a centrifugális erő hatására a dolgok elkezdenének eltávolodni a tengelytől – mintha egy körhintán ülnénk. A bolygó alakja inkább gyémántra hasonlítana, és az északi-déli féltekék lejtősebbé válnának. A víz a sarkvidékekről az egyenlítő felé húzódna, így az Északi-sark sekélyebbé válna, az egyenlítő környéke pedig víz alá kerülne. Még azokat a szárazföldek is, amelyek megúsznák az áradást, sokkal nagyobb eséllyel érné el cunami vagy árvíz.

Duncan Agnew, a Kaliforniai Egyetem geofizika-professzora szerint „a legnagyobb változások az óceáni árapályokat érintenék”. A gyorsabb forgás miatt a földkéreglemezek is gyorsabban mozognának, ami növelné a földrengések számát. A hurrikánok szintén erősebbek lennének. Ennek kapcsán a NASA is megszólalt. A szakemberek felhívták rá a figyelmet, hogyha ez bekövetkezne, a gyorsabb forgás szélsőségesebb időjárást, nagyobb pusztításra képes viharokat eredményezne. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a rövidebb nappalok kevesebb napfényt és alvást jelentenének, ami felborítaná az életritmust, és testi-lelki problémákat okozna. Az időmérés rendszere is összeomlana, hiszen állandóan vissza kellene állítani az órákat, vagy új rendszert lenne szükséges bevezetni. A műholdak pályája is megzavarodna, ami veszélyeztetné a kommunikációt, az internet- és televízióelérést.