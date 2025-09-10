Veszélyben a Föld? Apokaliptikus helyzetet vázoltak fel a kutatók, a NASA is megszólalt

A tudósok elárulták, mi történne, ha a Föld gyorsabban forogna – a pusztító földrengések és katasztrofális áradások mellett más szörnyűségekre is számítanunk kellene... De mit hoz valójában a jövő? Máris mutatjuk!
Lehet, hogy úgy érzed, egy napban soha sincs elég idő mindenre – és nem csak képzelődsz, tudósok szerint ugyanis 2025. július 9-én, július 22-én és augusztus 5-én a nap 1,3–1,51 milliszekundummal rövidebb volt a megszokott 24 óránál. Ennek pontos okát egyelőre nem tudták meghatározni, de több tényező is közrejátszhat benne, így például a a légkör változásai, a Föld magjának mozgása vagy a mágneses mező gyengülése. Bár néhány milliszekundum elvesztése önmagában nem aggasztó, egy új könyv olyan rémisztő jövőképet vázolt fel, hogy a kutatóknak is meg kellett szólalniuk!
Alex Foster Circular Motion című regényében a napok először egy órával lesznek rövidebben, majd már csak 20 órásak, végül pedig mindössze kétórásak lesznek. A Föld egyre gyorsabban forog, mint egy túlpörgetett búgócsiga, a gravitáció hatása gyengül, a Nap pedig egyre gyorsabban kel és nyugszik. A tudósok most bemutatták, mi történne, ha ez megvalósulna. Nem titkolják, ebben az esetben óriási katasztrófák, áradások és földrengések fenyegetnék a bolygót.
Ha a Föld forgása felgyorsulna, a centrifugális erő hatására a dolgok elkezdenének eltávolodni a tengelytől – mintha egy körhintán ülnénk. A bolygó alakja inkább gyémántra hasonlítana, és az északi-déli féltekék lejtősebbé válnának. A víz a sarkvidékekről az egyenlítő felé húzódna, így az Északi-sark sekélyebbé válna, az egyenlítő környéke pedig víz alá kerülne. Még azokat a szárazföldek is, amelyek megúsznák az áradást, sokkal nagyobb eséllyel érné el cunami vagy árvíz.
Duncan Agnew, a Kaliforniai Egyetem geofizika-professzora szerint „a legnagyobb változások az óceáni árapályokat érintenék”. A gyorsabb forgás miatt a földkéreglemezek is gyorsabban mozognának, ami növelné a földrengések számát. A hurrikánok szintén erősebbek lennének. Ennek kapcsán a NASA is megszólalt. A szakemberek felhívták rá a figyelmet, hogyha ez bekövetkezne, a gyorsabb forgás szélsőségesebb időjárást, nagyobb pusztításra képes viharokat eredményezne. Amellett sem mehetünk el szó nélkül, hogy a rövidebb nappalok kevesebb napfényt és alvást jelentenének, ami felborítaná az életritmust, és testi-lelki problémákat okozna. Az időmérés rendszere is összeomlana, hiszen állandóan vissza kellene állítani az órákat, vagy új rendszert lenne szükséges bevezetni. A műholdak pályája is megzavarodna, ami veszélyeztetné a kommunikációt, az internet- és televízióelérést.
A szakemberek azt mondják, nincs ok aggodalomra. A Föld forgása csak akkor gyorsulhatna fel jelentősen, ha egy nagy objektum tökéletes szögben csapódna bele, de ebben az esetben is a nagyobb gond az lenne, hogy már az ütközést sem élnénk túl, írja a Daily Mail.
Duncan Agnew professzor így fogalmazott:
Ez a könyvbeli forgatókönyv teljesen abszurd. Ilyen nem történhet meg, és semmilyen bolygón nem figyeltek meg hasonlót.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.