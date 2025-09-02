"Nem tudhatjuk, mivel találkozunk" - valóban idegen technológiát rejthet a csillagközi látogató

Egy asztrofizikus elismerte, hogy a rejtélyes csillagközi objektumok, mint például a 3I/ATLAS, idegen technológia bizonyítékai is lehetnek.

Kifogytak a földi magyarázatokból a szakértők a közeledő csillagközi látogató kapcsán. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock/Dima Zel

Neil deGrasse Tyson azt mondta, hogy lehet, hogy kis zöld emberkékhez köthetőek ezek a rejtélyes látogatók, bár eltökélt szándéka, hogy más magyarázatot találjon, mivel úgy véli, az igazság odakint van.

Nem ez az első gondolatom. Ígérem, ez lesz az utolsó gondolatom, de rajta van a listán.

- emelte ki.

Az objektumot először idén észlelték, és ez mindössze a harmadik ismert égitest, amely áthaladt a Naprendszerünkön egy másik csillagrendszerből érkezve. Ellentétben az üstökösökkel vagy aszteroidákkal, amelyeket a Nap gravitációja köt magához, ez teljes egészében áthalad, majd távozik.

A 19 kilométer széles csillagközi objektum több szokatlan jellemzője miatt is felkeltette a figyelmet. Leginkább a fényessége tűnt fel a kutatónak, mivel úgy tűnik, saját fényt bocsát ki, nem csupán visszaveri a napsugarakat, ami arra utal, hogy magja aktívan izzik.

Avi Loeb elméleti fizikus úgy véli, hogy az űrben 209000 km/h-ás sebességgel száguldó objektum valójában egy idegen űrhajó lehet, amely az első kapcsolatfelvételre készül a Földdel. A neves tudós szerint a világ vezetőinek fogalmuk sincs az idegenek tulajdonságairól, és minden eshetőségre fel kell készülniük, az életet megváltoztató közeli találkozástól egészen az ellenséges fellépésig.

Egy találkozás egy csillagközi idegen technológiával egy vakrandi kozmikus léptékben. Nem tudhatjuk, mivel találkozunk, mert a képzeletünk a földi tapasztalatainkra korlátozódik.

- fogalmazott a Harvard professzora.

Loeb javasolta, hogy küldjenek rádióhullámokkal egy üzenetet a lehetséges űrhajónak. Ugyanakkor elismerte, hogy ez kockázatos lépés, mivel az intelligens élet egy ilyen jelet fenyegetésként is értelmezhet.

Egy tanulmány azt is kimutatta, hogy a hatalmas objektum akár két hónappal korábban is észlelhető lett volna. A tudósok felfedezték, hogy már május 7-én rögzítették más távcsövek, mielőtt július 1-jén a NASA ATLAS aszteroidafigyelő rendszere azonosította volna.