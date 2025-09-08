Úgy egyeztek meg, hogy spórolnak, a férj mégis elköltötte az összes pénzüket – most tönkre megy a házasságuk

Egy nő abban egyezett meg a férjével, hogy elkezdenek spórolni a férfi mégis elköltötte az összes pénzüket.

Elköltötte az összes pénzüket – most a házasságuk a tét Fotó: fizkes / Shutterstock

Soha életemben nem éreztem magam ennyire feszültnek, és nem tudom, mit tegyek.

- írja egy Reddit-posztban egy nő, aki 32 éves férjével hét éve él együtt, és majdnem egy éve házasok. A 29 éves posztoló elmesélte, hogy néhány hónappal ezelőtt a férje azt mondta neki, szeretne venni egy 80 ezer dolláros (40 millió forint) sportkocsit.

A nő figyelmeztette, hogy nem most van itt az ideje egy ilyen drága vásárlásnak, mert a családalapításra akart spórolni, illetve talán egy nap egy nagyobb házra a családjuknak.

Pár héttel később azt javasolta, hogy vegyünk fel egy hitelkeretet a jelzáloghitelünkből, hogy legyen pénzünk, ha szükségünk lenne rá. Azt mondta, ha nem használjuk fel, akkor majd egyszerűen visszafizetjük. Gondolom, érted, mire gondolok, ebből vette meg az autót.

- írja a nő.

Néhány hét múlva a férfi egy egynapos kirándulásra indul egy másik városba, hogy megnézze az autót, és aláírja a papírokat. A posztoló megkérdezte a férjét, hogy csatlakozhatna-e hozzá az autóért való utazásra, mivel imádna egy kis kirándulára menni, és úgy gondolta, hogy pozitív élmény lenne együtt tölteni az időt.

A férfi azonban egy olyan hétvégét választott, amikor a nő éjszakai műszakban dolgozott, így számára szinte lehetetlen volt elszabadulni ilyen rövid idő alatt. Ehelyett az anyósa egyből odaszaladt, és megkérte, hogy menjen helyette.

Összefüggésként a nő megjegyezte, hogy az anyós szokása beleavatkozni a házasságukba.

Korábban a barátnőm megpróbált szakítani velünk, és úgy érzem, mintha az első sorban akarna ülni, hogy végignézze a házasságunk bukását, és azt akarja, hogy kudarcot valljunk.

A nő most azon gondolkodik, hogy paranoiás-e, vagy joga van-e felháborodni a helyzet miatt. Férje azonban, aki egyke, és nincs kapcsolata az apjával, azt állítja, hogy minden rendben van - írja a People.