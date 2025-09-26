3 csillagjegynek nagy fordulatot hoz az ősz, ez meg van írva

Ahogy a levelek élénkzöldből vörös, narancs és arany árnyalatokra váltanak, megérezzük az ősz közeledtét. Ez az időszak arra hív, hogy kiélvezzük az élet apró örömeit, miközben alkalmazkodunk a körülöttünk zajló változásokhoz. Bár minden csillagjegy megéli a maga hullámvölgyeit idén ősszel, az asztrológusok szerint három jegy különösen bőséges kozmikus szerencsében részesül.

Őszi horoszkóp: 3 csillagjegy számára jön a teljes megújulás

Fotó: Pexels

Csillagjegyek a változás küszöbén

Skorpió

A Mars a Skorpióban lesz egészen november 4-ig, és ez a tranzit különösen kedvező számodra. A bolygóállás megerősíti az önvédelmedet, az ambícióidat és a határozott önkifejezést. Ennek hatására magabiztosnak, tettre késznek és céltudatosnak érzed majd magad. Most könnyebben juthatsz új lehetőségekhez, nagyobb önállósághoz és tekintélyhez. Emellett belső lendületed megjelenésbeli változásokra is inspirálhat: új stílus, frizura vagy olyan külső, ami tükrözi az újdonsült önbizalmadat.

Mérleg

Október 13. és november 6. között a Vénusz a Mérleg jegyében halad. A szerelem, vonzerő és báj bolygója erősíti a kapcsolatokat, barátságokat, pénzügyeket és erőforrásokat. Mérlegként ez az időszak számodra különösen pozitív lesz: könnyebben vonzol majd csodálókat, értékes kapcsolatokat köthetsz, és sok új lehetőségre bukkansz. Mások most még kívánatosabbnak, vonzóbbnak és megbízhatóbbnak látnak, ami új kapukat nyit előtted. Érdemes ilyenkor a stílusodba, megjelenésedbe és önbizalmadba fektetni, mert minden sokszorosan térül meg.

Bak

Közvetlenül azelőtt, hogy az ősz átfordulna a téli napfordulóba, december 15-én a Mars belép a Bak jegyébe. A harcos bolygó ebben a jegyben növeli a produktivitást, a bátorságot és a kezdeményezőkészséget. Ez az időszak különösen kedvező lehet a szakmai céljaidra nézve: ambíció, lendület és hatékonyság kíséri a munkádat. Mások is észre fogják venni, ahogyan határozott, mégis visszafogott erővel jelen vagy. A szerelemben pedig bátrabban lépsz előre: meg mered tenni az első lépést, ami az ősz végére szerencsés fordulatokat hoz számodra.