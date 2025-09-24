Nehéz nyarad volt? 3 csillagjegy életébe megváltó időszak köszönt be

A 2025-ös nyár hivatalosan véget ért, akárcsak az a kihívásokkal teli asztrológiai időszak, ami sokak számára nehézzé tette ezt az évszakot. Elizabeth Brobeck asztrológus szerint a legrosszabb már mögöttünk van, és három csillagjegy számára most sokkal könnyebbé válik az élet. Mutatjuk, kik örülhetnek!

Horoszkóp: az égiek most három csillagjegyet segítenek

Három csillagjegy érez most pozitív változást

Kos

A Szaturnusz, a fegyelem bolygója a nyár nagy részében a jegyedben járt, ami sok nehézséget okozott. Most azonban, hogy a bolygó retrográd mozgásának köszönhetően visszatért a Halakba,ezért úgy fogod érezni, mintha az életed egyszerű módba kapcsolt volna. Nemcsak boldogabbnak érzed majd magad, de a dolgok is könnyebbé válnak: új romantikus kapcsolatod alakulhat, vagy belevághatsz egy kreatív projektbe. Még ha most kissé furcsának is tűnik minden, tarts ki – az életed jobb irányt vesz, ha következetes maradsz az erőfeszítéseid kapcsán.

Skorpió

A nyár számodra különösen nehéz volt, de most sokkal könnyebbé válik az életed. Több lehetőséged lesz a szórakozásra, szerelmi életed is javulni fog, és összességében izgalmasabb időszak következik. Emellett új kreatív projektbe is belefogsz, ami most talán még bizonytalannak tűnik. Brobeck szerint azonban, amikor a Szaturnusz februárban visszatér a Kos jegyébe, „az univerzum zöld utat ad ennek a projektnek”, ami hosszú távon jelentősen javítja majd az életed.

Rák

A szerencsét hozó Jupiter a jegyedben áll, és bár akadtak kihívások, összességében nem alakult rosszul az életed. Most azonban tovább egyszerűsödik minden, és egyre több lehetőség nyílik előtted. Nyaralás, társasági események, üzleti utak: a hónap több izgalmat tartogat a szokásosnál. Az is lehetséges, hogy valaki egy nagy szakmai lehetőséget nyit meg előtted. Ráadásul ezek a kedvező hatások februárig tartanak, tehát nem csak erre a hónapra szólnak.