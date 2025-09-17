Ezt a 4 csillagjegyet védi az univerzum

Akadnak olyan személyek az univerzumban, akik mélyebben tudnak kapcsolódni a spirituális világhoz. Egyesek ugyanis ösztönösen kapcsolódnak a természetfeletti energiákhoz. Lisa Stardus asztrológus most felfedte, hogy van négy csillagjegy, akik fokozottan érzékenyek a kozmikus energiákra, így nagyobb védelmet kapnak az univerzumtól.

Ennek a 4 csillagjegynek a lelkét védi az univerzum

Az univerzum spirituális védelmet kínál minden csillagjegynek, de a rák, az oroszlán, a vízöntő és a halak különleges figyelmet kapnak. Ezek a csillagjegyek ráadásul szoros kapcsolatba állnak az arkangyalaikkal is. A rákhoz Gábriel arkangyal tartózik, aki a gondoskodást képviseli. Az oroszlánokra Mihály arkangyal kapcsolódik, aki kiváló vezető és védelmező. A vízöntő Uriel arkangyalhoz kötődik, aki a fényt és az igazságot szimbolizálja. Még a halak csillagjegy Sandalphon arkangyalhoz kapcsolódik, aki az intuícióiról és együttérzéséről ismert.

Rák

A Rák egy vízjegy, aki szorosan kapcsolódik az univerzumhoz, és amit a Hold irányít. Mint érzelmes lény, számára létfontosságú életerő a Föld. A Hold irányítja az óceán árapályát, és a Rákok a vízhez fűződő kapcsolatuknak köszönhetően összhangban vannak az energia áramlásával. Ez a kapcsolat természetes intuícióval ruházza fel őket, és gyakran arra ösztönzi őket, hogy érzelmeik és szívük alapján cselekedjenek.

Mivel sokféle érzést élnek át, a Rákok hajlamosak visszahúzódni védőhéjukba, és csak azokat engedik be, akik bebizonyították, hogy méltók a bizalmukra. Miután befogadták valakit, a Rákok hálájukat úgy fejezik ki, hogy energiájukat annak szentelik, segítsék őket. Ha azonban összetörik a szívük, a Rákok gyorsan továbblépnek, akárcsak a változó dagály, bizonyítva, hogy az univerzum támogatja őket. A nehéz helyzetekből való kilábalásukban tanúsított rugalmasságuk valóban figyelemre méltó.

Oroszlán

Az Oroszlán uralkodó bolygója a Nap. Vitalitásukkal és energiájukkal az Oroszlánok magabiztosan járják a Földet, szeretet és bőség veszi körül őket. A Nap védelmet nyújt nekik, ösztönözve őket arra, hogy őszinték, kreatívak legyenek és megőrizzék integritásukat. Ugyanakkor, mint tűzjegy, az Oroszlánok néha impulzívak lehetnek és manipulálhatják a helyzeteket a saját előnyükre.