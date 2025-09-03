Megsúgták az égiek, mely napon lesz szerencséd szeptemberben!

Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 17:30
Nagy fordulatok jönnek a Kakas hónapjában!
A kínai asztrológia szerint szeptember a Kakas jegy uralma alatt áll, ami a pontosságot és őszinteséget hozza előtérbe. Így nem is kérdés: a szerencse most azokat támogatja, akik hitelesen cselekszenek. Hogy a kínai horoszkóp szerinti csillagjegyeknek szeptemberben mely napok lesznek a szerencsések az Astronet oldala gyűjtötte össze. 

Printed,Natal,Chart,With,A,Yellow,Autumn,Leave,And,Red
Fotó: Bada1 / Shutterstock

Patkány (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Szeptemberben a lassan, de biztosan érkező siker és gyarapodás időszaka jön el számodra. Minden, amibe energiát tettél az elmúlt időszakban, most kezd igazán kibontakozni. Engedd meg magadnak, hogy örülj a fejlődés minden egyes lépcsőfokának – nem kell mindig rohanni.

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 14.
  • Barátság: szeptember 15.
  • Karrier: szeptember 7.

Bivaly szeptemberi kínai horoszkóp

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

A Bivaly számára a szeptember kulcsszava: stratégia. Ha okosan tervezel és nem kapkodsz, a pénzügyeid látványos javuláson mehetnek keresztül. Szakmai sikerek várnak rád. A magánéletben is szükség lehet egy kis tudatos kommunikációra.

Szerencsés napok:

Szerelem: szeptember 30.

Barátság: szeptember 18.

Karrier: szeptember 11.

Tigris (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Végre itt a lehetőség egy nagyobb áttörésre – ha vártál egy „jelet”, most megkapod. Ne habozz, lépj! A hónap vége különösen szerencsés, de ehhez neked is határozottnak kell lenned. Bízz magadban, és a szerencse veled tart.

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 29.
  • Barátság: szeptember 30.
  • Karrier: szeptember 23.

Nyúl (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

A ‘teremtés’ a kulcsszó szeptemberben. Az univerzum most válaszol a kérésedre – de csak akkor, ha őszintén, tiszta szándékkal fogalmazod meg. Mutasd ki a hálád, és készülj fel a tanulságokra is, amik az áldásokkal együtt érkeznek.

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 13.
  • Barátság: szeptember 20.
  • Karrier: szeptember 25.

Sárkány (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Most semmi nem állíthat meg, ha valóban elszánt vagy. A hónap második fele különösen kedvez a pénzügyeknek, és a vizsgáknak is, nem csak konkrét, hanem átvitt értelemben is. A bátorságod hozza meg az áttörést. Ne feledd: a szerencse a felkészültek oldalán áll!

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 18.
  • Barátság: szeptember 12.
  • Karrier: szeptember 29.

Kígyó (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

A pénzügyi döntések kiemelten fontosak most. Légy okos, tudatos, és ne dőlj be hirtelen ötleteknek. A hosszú távú tervezés kifizetődik. A belső hangod megmutatja, hova érdemes energiát fektetned – hallgass rá.

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 17.
  • Barátság: szeptember 22.
  • Karrier: szeptember 15.

Ló (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Szeptember lehetőséget ad a fejlődésre – de csak akkor, ha hajlandó vagy tanulni, változni. Légy nyitott új ismeretekre vagy tanulmányokra, mert ezek vezetnek el a sikerhez. Belső erőd, intuíciód most hatékonyabban működik, mint hinnéd.

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 11.
  • Barátság: szeptember 22.
  • Karrier: szeptember 15.

Kecske (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Valami új kezdődik – ha nyitott vagy rá. Próbálj ki új dolgokat, kapcsolatokat, életstílust. Az ismeretlen most szerencsét hoz. Bátran lépj ki a komfortzónádból, mert épp ott vár rád az áttörés.

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 19.
  • Barátság: szeptember 22.
  • Karrier: szeptember 23.

Majom (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Használd ki, amid van, és becsüld meg az eddigi eredményeidet! Ez a hónap a gyarapodás és stabilitás időszaka lehet, ha arra koncentrálsz, ami valóban fontos. A szenvedélyed a legnagyobb erőd – mutasd meg másoknak is!

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 18.
  • Barátság: szeptember 21.
  • Karrier: szeptember 12.

Kakas (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Ez a te hónapod, így a csillagok fényesen ragyognak rád. Szinte mágnesként vonzod a szerencsét – csak engedd, hogy a dolgok megtörténjenek. Ne sürgess semmit, minden a maga idejében jön. Különleges, boldog pillanatok várnak rád, főleg gyerekekkel vagy kisállatokkal kapcsolatban.

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 12.
  • Barátság: szeptember 22.
  • Karrier: szeptember 19.

Kutya havi kínai horoszkóp (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Tisztán látod, mit kell tenned – ne hagyd, hogy mások bizonytalanítsanak el. A szeptember bővelkedik jó hírekben, szerencsés fordulatokban, főként pénzügyekben. Légy hű önmagadhoz, és a sors megjutalmaz.

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 12.
  • Barátság: szeptember 23.
  • Karrier: szeptember 18.

Disznó (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

A szerencse kíséri lépteidet, ha őszintén vállalod, ki vagy, és mit képviselsz. Egy fontos döntés előtt állsz, és az őszinteség most valóban kifizetődik. Hallgass a szívedre – a jutalom nem marad el.

Szerencsés napok:

  • Szerelem: szeptember 16.
  • Barátság: szeptember 21.
  • Karrier: szeptember 25.
