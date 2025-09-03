Megsúgták az égiek, mely napon lesz szerencséd szeptemberben!

A kínai asztrológia szerint szeptember a Kakas jegy uralma alatt áll, ami a pontosságot és őszinteséget hozza előtérbe. Így nem is kérdés: a szerencse most azokat támogatja, akik hitelesen cselekszenek. Hogy a kínai horoszkóp szerinti csillagjegyeknek szeptemberben mely napok lesznek a szerencsések az Astronet oldala gyűjtötte össze.

Fotó: Bada1 / Shutterstock

Patkány (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Szeptemberben a lassan, de biztosan érkező siker és gyarapodás időszaka jön el számodra. Minden, amibe energiát tettél az elmúlt időszakban, most kezd igazán kibontakozni. Engedd meg magadnak, hogy örülj a fejlődés minden egyes lépcsőfokának – nem kell mindig rohanni.

Szerencsés napok:

Szerelem: szeptember 14.

Barátság: szeptember 15.

Karrier: szeptember 7.

Bivaly szeptemberi kínai horoszkóp

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

A Bivaly számára a szeptember kulcsszava: stratégia. Ha okosan tervezel és nem kapkodsz, a pénzügyeid látványos javuláson mehetnek keresztül. Szakmai sikerek várnak rád. A magánéletben is szükség lehet egy kis tudatos kommunikációra.

Szerencsés napok:

Szerelem: szeptember 30.

Barátság: szeptember 18.

Karrier: szeptember 11.

Tigris (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Végre itt a lehetőség egy nagyobb áttörésre – ha vártál egy „jelet”, most megkapod. Ne habozz, lépj! A hónap vége különösen szerencsés, de ehhez neked is határozottnak kell lenned. Bízz magadban, és a szerencse veled tart.

Szerencsés napok:

Szerelem: szeptember 29.

Barátság: szeptember 30.

Karrier: szeptember 23.

Nyúl (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

A ‘teremtés’ a kulcsszó szeptemberben. Az univerzum most válaszol a kérésedre – de csak akkor, ha őszintén, tiszta szándékkal fogalmazod meg. Mutasd ki a hálád, és készülj fel a tanulságokra is, amik az áldásokkal együtt érkeznek.

Szerencsés napok:

Szerelem: szeptember 13.

Barátság: szeptember 20.

Karrier: szeptember 25.

Sárkány (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Most semmi nem állíthat meg, ha valóban elszánt vagy. A hónap második fele különösen kedvez a pénzügyeknek, és a vizsgáknak is, nem csak konkrét, hanem átvitt értelemben is. A bátorságod hozza meg az áttörést. Ne feledd: a szerencse a felkészültek oldalán áll!