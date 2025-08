Szinte senki sem tudja, de van egy 13. csillagjegy is: lehet, hogy te is ebbe tartozol?

Sokan épp azzal a felkiáltással kerülik a horoszkópokat, hogy “hát pont ez nem igaz rám!”. Akad, aki úgy érzi, hiába a Bika jegyében született, ő bizony cseppet sem kitartó és türelmes, sokkal inkább lobbanékony, mint egy Kos, vagy épp hiába kellene, hogy locsifecsi legyen Nyilas létére, ő inkább hallgatag, mint egy Skorpió. Megkergültek a csillagjegyek, vagy valami más áll a háttérben? Könnyen lehet, hogy a Kígyótartó, a 13. csillagjegy a megoldás minderre!

A Kígyótartó csillagkép a NASA fotóján: ez a titokzatos 13. csillagjegy

Mi ez a rejtélyes 13. csillagjegy, a Kígyótartó?

“Hogyhogy 13. csillagjegy? Hát nem 12 van” – tehetnék fel most sokan a kérdést. De kezdjük az elején: mik is azok a csillagképek? Az égboltot a csillagászok különböző parcellákra, szegletekre osztották, melyeket egy-egy csillagkép ural. Ezek többségének nevét a nagyközönség nem is ismeri, leszámítva 12 kiemelt csillagképet.

A horoszkóp alapját képező csillagképek azért különlegesek, mert a Földről nézve ezekben tartózkodik, ezekben halad át a Nap. A problémát azonban a következő adja: amikor a mai horoszkópot megalkották, 12 állatövi jeggyel számoltak, amit mind nagyvonalúan 30 fokra osztottak fel. Ez egyrészt kiadta a teljes kört, a 360 fokot, másrészt lefedte a hónapok hozzávetőlegesen 30 napos ciklusát – annak ellenére, hogy bizony nem feltétlenül ugyanakkorák ezek a csillagjegyek uralta parcellák, azaz lehet, hogy valójában az egyikben többet tölt a Nap, mint a másikban.

Ennél azonban nagyobb gondot okoz, hogy már 1930-ban megállapították a csillagászok, hogy hiba van a számításokban, ugyanis a Nap egy másik szektoron, azaz egy másik csillagképen is áthalad: november 30. és december 18. között ugyanis a Kígyótartóban tartózkodik. (Ráadásul ezzel már korábbi égvizsgálók is tisztában voltak…)