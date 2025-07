„Ezt most férfiasan be fogom vallani...” – Kapu Tibor megdöbbentő kulisszatitkokat árult el az űrutazásról

Egy ország figyelte lélegzetvisszafojtva Kapu Tibor űrutazását, ami nemrégiben ért véget. A 33 éves Kapu Tibor a landolás után elsőként a Tv2 Napló című műsorában beszélt az élményeiről, négy nappal a visszatérése után. A második magyar kutatóűrhajós elárulta, hogy a visszatérése napján 12 Túró Rudit evett meg, amit még az indulás előtt készítettek be neki, sőt viccesen azt is hozzátette, hogy akár már holnap útnak indulna újra, most azonban két hét rehabilitáció vár rá, majd újabb két hét, amikor tapasztalatait megosztja a NASA-val, az Axiom Space-szel és a SpaceX-szel.

Kapu Tibor szerencsésen földet ért Fotó: AFP / AFP

Elképesztően hatalmas élmény volt és nem fogom soha elfelejteni

- mondta Kapu Tibor az űrutazásról Pachmann Péternek. A magyar űrhajós többek között arról is beszélt, hogy nagyon kényelmesen aludt, mert minden „memóriahabos matracként” simult a testére, melegvizes törölközővel tisztálkodott és még a lecsót is megkóstoltatta a kollégáival. A sokat emlegetett Erős Pistából pedig egy csepp sem maradt.



Kapu Tibor az óceánban landolt

Kapu Tibor 2025. július 15-én, magyar idő szerint 11:32-kor, a SpaceX Crew Dragon „Grace” kapszulájában a Csendes‑óceánon, San Diego partjainál érkezett a Földre. Pörögnek az események az űrhajós körül: rengeteg zárt szakmai beszélgetésen, egészségügyi vizsgálaton és különféle egyéb programokon vesz részt.

„Én ezt most férfiasan be fogom vallani”

A magyar űrhajós azt is elárulta, hogy mi volt az első édesség, amit a landolás után kért:

Én ezt most férfiasan be fogom vallani és sosem fogom tagadni, azt hiszem tizenkettő Túró Rudit ettem meg aznap. Ezt már régóta bekészítettem a kollégákkal, hogy ezt szeretném, ha visszaérkezem

- árulta el.

Kapu Tiborra még egy rehabilitációs időszak vár, sok dolgot csak utána tud biztonsággal elvégezni, mint például az autóvezetés. Magyarországra majd csak egy hónap múlva térhet haza.

Nem csak az izmainak kell ilyenkor visszaállnia a normális kerékvágásba. Be kell vallani és be kell látni azt, hogy amikor az ember vissza érkezik a gravitációs környezetbe, akkor minden egyes porcikája nehéz. Sosem fogom elfelejteni azt, hogy vízre szálltunk és ott voltunk még mindig a kapszulában és megemeltem a kezemet és visszaesett magától.

Kapu Tibor végül megható gondolatokkal zárta az interjút: