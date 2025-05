Nem mernek megszólalni UFO-észleléseikről a brit pilóták – rettegnek a retorziótól

Egyre több brit katonai pilóta számol be titokban megmagyarázhatatlan légi jelenségekről, de a félelem visszatartja őket attól, hogy nyilvánosan is megszólaljanak. A kormány hallgat, miközben amerikai kollégáik már hivatalos védelmet kaptak a kiállásaikhoz.

Sok katona nem mer nyilvánosan megszólalni Fotó: Dragos Condrea / Freepik.com/Illusztráció

A brit Királyi Légierő (RAF) pilótái közül többen is olyan rejtélyes találkozásokról számoltak be, amelyek során ismeretlen repülő objektumokat észleltek szolgálat közben. Ezek az események gyakran katonai bázisok közelében történtek, ám a tanúk nem mernek a nyilvánosság elé állni. Egy esetleges bejelentés ugyanis könnyen a karrierjük végét jelentheti: lefokozás, elbocsátás, sőt akár jogi eljárás is fenyegeti őket. Mindez azért, mert az Egyesült Királyságban nincs olyan bejelentővédelmi törvény, amely megóvná azokat, akik közérdekből fedik fel tapasztalataikat.

A témában dokumentumfilmet készítő Mark Christopher Lee UFO Disclosure UK néven érdekvédő csoportot alapított, és nyílt levélben fordult Keir Starmer miniszterelnökhöz. Arra kéri a kormányfőt, hogy az amerikai példát követve vezessen be védelmet a katonai és rendőrségi tanúk számára, akik „valódi” találkozásokról számoltak be különböző repülő objektumokkal kapcsolatban. Mint mondta, több tiszt is hajlandó lenne vallomást tenni, ha garantálnák a biztonságukat jogi és szakmai értelemben.

Lee szerint a jelenségek nem csupán tudományos érdekességek, hanem adott esetben nemzetbiztonsági fenyegetést is jelenthetnek. Ha a brit pilóták nem kapnak lehetőséget arra, hogy biztonságban megszólaljanak, akkor az ország „a homokba dugja a fejét” – fogalmazott Lee a Daily Star-nak.

A tengerentúlon egészen más a helyzet. Az amerikai légierő korábbi hírszerzője, David Grusch szenzációs állításokkal állt elő: szerinte a kormány több lezuhant UFO-ból származó roncsot és idegen entitásokat szerzett meg, a technológiájuk visszafejtésén pedig titkos kutatócsoportok dolgoznak. Grusch szerint embereket fenyegettek meg – vagy akár meg is öltek – a titkok elhallgatása érdekében.

Több pilóta is ismeretlen repülő objektumokat észlelt. Fotó: Forrás: Shutterstock/ PeopleImages.com - Yuri A

A botrány kirobbanása után Grusch közreműködésével az amerikai kongresszus elfogadta a 2023-as Nemzetvédelmi Felhatalmazási Törvényt, amely védi a bejelentőket, és felmentést ad a titoktartási szerződések alól, ha közérdekről van szó. Azóta több mint 1800 katonai bejelentést vizsgálnak hivatalosan is, ezek közül 2% teljesen megmagyarázhatatlan.