„Ebben a pozícióban óvatosnak kell lennem” – megdöbbentő dolgot állít a földönkívüliekről a világ vezető hírszerzési főnök

A világ egyik legmagasabb rangú hírszerzési vezetője, Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatója közölte, ő hisz az idegenek létezésében, azonban azt nem árulta el, erre mi alapja van, sőt kijelentette, semmiféle erre utaló bizonyítékot nem hajlandó megmutatni. A 44 éves Tulsi Gabbard hozzáfér a CIA, FBI és NSA (Nemzetbiztonsági Ügynökség) minden titkosított anyagához. Kijelentését pedig, miszerint hisz a földönkívüliek létezésében, egy poscast műsor vendégeként tette.

Nem árulja el, milyen bizonyítékokkal rendelkezik az ufók létezéséről Fotó: Marko Aliaksandr

Vannak saját nézeteim és véleményeim. Ebben a pozícióban óvatosnak kell lennem azzal, mit osztok meg

- közölte Gabbard, majd hozzátétette határozott célja, hogy megossza az igazságot az emberekkel. Határozott bizonyítékot azonban még kutatniuk kell csapatával:

Továbbra is kutatjuk az igazságot, és meg fogjuk osztani az amerikai néppel.

Tulsi Gabbardot erre pedig nem más hatalmazza fel törvényileg, minthogy 2008 óta ő a napi elnöki hírszerzési tanácsadója és ő készíti el a hírszerzési összefoglalót is, amelyben összesített és titkosított hírszerzési adatok is szerepelnek, írja a DailyStar kiemelve, az amerikai kongresszus jelenleg vizsgálja, mit tud a kormány az UFO-król (hivatalosan: azonosítatlan légi jelenségek, angolul UAP-okról).

Tavaly több meghallgatást is tartottak ebben a témában, és belső informátorok azt állították, hogy titkos műveleti egységek tucatnyi idegen űrhajó roncsait szerezték meg, továbbá találtak nem emberi eredetű maradványokat is. Habár Gabbard nem kommentálta ezeket az állításokat, elmondta, hogy sok kérdés maradt benne például a tavaly több amerikai katonai bázis felett megfigyelt drónszerű tárgyakkal kapcsolatban.