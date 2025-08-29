Megdöbbentő: 8 ezer UFO-gömböt észleltek katonai bázisok felett

Egy friss jelentés szerint különös, fémből készült gömböket észleltek éjszakánként az Egyesült Államok felett, különösen katonai létesítmények közelében.

A világ számos pontjáról érkeztek UFO jelentések

Fotó: New Africa / Shutterstock

Egy közösségi UFO-megfigyelő alkalmazás, az Enigma készítette el a jelentést, amely szerint 2022 és 2025 között több száz bejelentés érkezett azonosítatlan fémes gömbökről. A legtöbb észlelést Kaliforniában, New Yorkban és Arizonában, katonai bázisok közelében rögzítették – többnyire éjszaka. Az Enigma, amely lehetőséget ad a felhasználóknak saját UFO-megfigyeléseik bejelentésére, 2022 decembere és 2025 júniusa között több mint 8 000 bejelentést gyűjtött össze az Egyesült Államokból. Ezek közül 422 esetben számoltak be fémes gömbökről, amelyek túlnyomó többségét hajnali 1 és 4 óra között látták, jellemzően katonai bázisok öt mérföldes körzetében - írja az amerikai Express.

Az ilyen rejtélyes repülő objektumok vizsgálata a Pentagon All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) feladata. A hivatal éves jelentése szerint 2023 májusa és 2024 júniusa között 757 esetet rögzítettek, ezek közül 21-et soroltak be megoldatlan kategóriába.

Az Enigma felhasználói által jelentett 422 fémes gömb közül 360-at katonai bázisok közelében figyeltek meg, többek között a Fort Hamilton (New York), a Papago Military Reserve (Arizona) és a Los Angeles Air Force Base (Kalifornia) környékén. „Míg a 20. század közepén a klasszikus csészealj formájú UFO-k domináltak, addig a gömb alakú UAP-ok váltak az Enigma egyik leggyakrabban jelentett modern jelenségévé” – áll a jelentésben.

A beszámolók szerint ezek a gömbök gyakran nagy magasságban jelennek meg, érzékeny infrastruktúrák közelében, csendben lebegnek, vagy látszólag lehetetlen sebességgel száguldanak át az égen. Világszerte konzisztensen észlelték őket, és jellemzően nem mutatnak sem hajtóművet, sem irányítófelületeket.

„Ami ezeket a gömböket különösen figyelemre méltóvá teszi, az nemcsak az, milyen gyakran jelennek meg, hanem az is, hogy hol és hogyan működnek. Gyakran észlelik őket korlátozott légtérben, nukleáris létesítmények közelében, sőt radaron is követték őket, vagy nagyfelbontású infrarendszerek rögzítették” – tette hozzá a jelentés. Az Enigma szerint az AARO korábbi vezetője, Dr. Sean Kirkpatrick bemutatott egy videót, amelyen egy ilyen fémgömb repül a Közel-Kelet felett. A 24 másodperces felvételt egy MQ-9 típusú pilóta nélküli repülőgép készítette. Bár az objektumot „tipikus, megoldatlan UAP”-ként határozták meg, hivatalosan nem sikerült azonosítani.