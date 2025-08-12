AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Klára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hátborzongató NASA-jelentés: titokzatos idegen objektum száguld a Naprendszerben

NASA
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 05:30
Naprendszeratlas
A Hubble Űrtávcső friss bizonyítékot hozott a méretéről.

A NASA hátborzongató frissítést adott ki egy titokzatos, csillagközi objektumról, amely hihetetlen sebességgel száguld keresztül a Naprendszerünkön. 

NASA
A NASA szerint egyre közelebb a 3I/ATLAS a Földhöz.
Fotó: Forrás: Shutterstock/Dima Zel

A 3I/ATLAS névre keresztelt „égi látogatót” először 2025. július 1-jén pillantották meg, ekkor még 676 millió kilométerre volt a Naptól. Most a Hubble Űrtávcső minden eddiginél élesebb képeket készített róla, ahogy belép a belső Naprendszerbe. A felvételek szerint a 3I/ATLAS elképesztő, óránként 209 000 kilométeres sebességgel száguld – ezzel a valaha megfigyelt leggyorsabb csillagközi objektum. 

A Hubble friss mérései ráadásul azt mutatják, hogy a jégmagja jóval kisebb, mint korábban gondolták: legfeljebb 5,6 km széles, de lehet akár mindössze 320 méter. Még így is ez a legnagyobb intersztelláris látogató, amelyet valaha észleltek – akár tizennégyszer nagyobb, mint a második legnagyobb ismert példány. 

A tudósok immár szinte biztosra veszik, hogy a 3I/ATLAS nem szilárd kőzet, hanem üstökös: egy kisebb jég-, por- és gázmag, amelyet a Nap hője miatt párolgó anyagfelhő vesz körül. A Hubble képein egyértelműen látszik a Nap felé eső oldalról kiáramló porsugár, és a formálódó csóva is megfigyelhető. Ahogy közeledik a Naphoz, a csóvája látványosan növekedni fog. 

Az objektum október végén ér a Naphoz legközelebbi pontjára, mindössze 210 millió kilométerre csillagunktól – vagyis a Mars pályáján belülre. A Földre azonban semmilyen veszélyt nem jelent, mivel a Nap túloldalán halad majd el. Ez mindössze a harmadik alkalom, hogy emberiségünk más csillagrendszerből érkező égitestet észlel (az előző kettő az 1I/ʻOumuamua és a 2I/Borisov volt). A NASA szerint a modern teleszkópok fejlődésével egyre több ilyen kozmikus „turistát” láthatunk majd a jövőben. 

Dr. David Jewitt, a Hubble-megfigyelések vezető tudósa úgy fogalmazott: 

Olyan ez, mintha egy puskalövedéket pillantanánk meg egy ezredmásodpercre – lehetetlen pontosan visszakövetni, honnan indult.

 A becslések szerint a 3I/ATLAS legalább nyolcmilliárd éve kering a Tejútrendszerben – vagyis kétszer olyan idős lehet, mint maga a Naprendszer. A NASA nem áll meg: a James Webb Űrtávcső, a TESS és a Swift Obszervatórium is célkeresztbe veszi ezt a különleges, ősi üstököst, mielőtt végleg távozna a kozmosz sötétjébe, írja a Daily Mail.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu