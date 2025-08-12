Hátborzongató NASA-jelentés: titokzatos idegen objektum száguld a Naprendszerben

A NASA hátborzongató frissítést adott ki egy titokzatos, csillagközi objektumról, amely hihetetlen sebességgel száguld keresztül a Naprendszerünkön.

A NASA szerint egyre közelebb a 3I/ATLAS a Földhöz.

Fotó: Forrás: Shutterstock/Dima Zel

A 3I/ATLAS névre keresztelt „égi látogatót” először 2025. július 1-jén pillantották meg, ekkor még 676 millió kilométerre volt a Naptól. Most a Hubble Űrtávcső minden eddiginél élesebb képeket készített róla, ahogy belép a belső Naprendszerbe. A felvételek szerint a 3I/ATLAS elképesztő, óránként 209 000 kilométeres sebességgel száguld – ezzel a valaha megfigyelt leggyorsabb csillagközi objektum.

A Hubble friss mérései ráadásul azt mutatják, hogy a jégmagja jóval kisebb, mint korábban gondolták: legfeljebb 5,6 km széles, de lehet akár mindössze 320 méter. Még így is ez a legnagyobb intersztelláris látogató, amelyet valaha észleltek – akár tizennégyszer nagyobb, mint a második legnagyobb ismert példány.

A tudósok immár szinte biztosra veszik, hogy a 3I/ATLAS nem szilárd kőzet, hanem üstökös: egy kisebb jég-, por- és gázmag, amelyet a Nap hője miatt párolgó anyagfelhő vesz körül. A Hubble képein egyértelműen látszik a Nap felé eső oldalról kiáramló porsugár, és a formálódó csóva is megfigyelhető. Ahogy közeledik a Naphoz, a csóvája látványosan növekedni fog.

Az objektum október végén ér a Naphoz legközelebbi pontjára, mindössze 210 millió kilométerre csillagunktól – vagyis a Mars pályáján belülre. A Földre azonban semmilyen veszélyt nem jelent, mivel a Nap túloldalán halad majd el. Ez mindössze a harmadik alkalom, hogy emberiségünk más csillagrendszerből érkező égitestet észlel (az előző kettő az 1I/ʻOumuamua és a 2I/Borisov volt). A NASA szerint a modern teleszkópok fejlődésével egyre több ilyen kozmikus „turistát” láthatunk majd a jövőben.

Dr. David Jewitt, a Hubble-megfigyelések vezető tudósa úgy fogalmazott:

Olyan ez, mintha egy puskalövedéket pillantanánk meg egy ezredmásodpercre – lehetetlen pontosan visszakövetni, honnan indult.

A becslések szerint a 3I/ATLAS legalább nyolcmilliárd éve kering a Tejútrendszerben – vagyis kétszer olyan idős lehet, mint maga a Naprendszer. A NASA nem áll meg: a James Webb Űrtávcső, a TESS és a Swift Obszervatórium is célkeresztbe veszi ezt a különleges, ősi üstököst, mielőtt végleg távozna a kozmosz sötétjébe, írja a Daily Mail.