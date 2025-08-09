Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Döbbenetes kijelentés: új, életre alkalmas bolygót fedezett fel a NASA

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 09. 21:30
Már nevet is adtak neki. Az élhető bolygó egy közeli csillagrendszerben található.
B. V.
B. V.

Elképesztő kijelentést tett a NASA: élet fenntartására alkalmas új bolygót találtak a Földhöz legközelebbi csillagrendszerben. A felfedezést a NASA nagy teljesítményű James Webb-űrteleszkópjával történt. Az élhető bolygó észrevétele több éves vizsgálódás eredménye lett. A bolygó az Alfa Centauri csillagrendszer egyik csillaga körül kering – mindössze négy fényévnyire található a Földtől. 

Élhető bolygót fedezett fel a NASA
Élhető bolygót fedezett fel a NASA. Fotó: Ron Garan/NASA / wikipedia

A NASA tudósainak egy aggodalma azonban biztos van a bolygó kapcsán: alapvetően nem lenne képes életet fenntartani a megszokott formában. Épp ezért csak holdjai lennének lakhatóak. Ez pedig azért is ígéretes, mert közel van a Földhöz. Épp ezért nem állnak le vizsgálatával, amelyet 2024 augusztusa óta folytatnak. A tudósok abban reménykednek, hogy 2027-ben, amint kézhez kapják a Nancy Grace Roman-űrteleszkópot, élesebb képet is készíthetnek róla. 

Mivel ez a rendszer ilyen közel van hozzánk, bármelyik itt talált exobolygó nyújtaná a legjobb lehetőséget más bolygórendszerekről szóló adatok gyűjtésére. Ugyanakkor ezek rendkívül nehéz megfigyelések, még a világ legnagyobb teljesítményű űrtávcsövével is, mert ezek a csillagok nagyon fényesek, közel vannak, és gyorsan mozognak az égen

 - mondta Charles Beichman, a NASA Sugárhajtómű Laboratóriumának és a NASA Exobolygó Tudományos Intézetének munkatársa, írja a Mirror, hozzátéve a bolygót TOI-4465 b névre keresztelték és mérete nagyjából megegyezik a Jupiterével

 

