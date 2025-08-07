A számok nem hazudnak: Ennyi az esélye, hogy aszteroida csapódjon a Földbe

Az aszteroida becsapódásától egy elefánttámadásig számos olyan haláleset létezik, amelyek ébren tarthatnak éjszakánként és nyugtalanul forgolódhatunk miatta. Tudósok felfedték, mennyire jogos a félelmünk.

Hogy megtámadjon minket egy elefánt 1 a 14 ezerhez az esélyünk, de mi a helyzet az aszteroida becsapódással? Fotó: Forrás: Pexels.com

Aszteroida bármikor becsapódhat a Földbe

Egy aszteroida becsapódására sokkal nagyobb az esély, mint azt gondolnánk. Az Olin Műszaki Főiskola fizikusai szerint egy átlagembert sokkal nagyobb valószínűséggel öl meg egy űrből érkező kőzet, mint egy villámcsapás. Friss NASA adatok szerint 22.800 darab, 140 méteres vagy annál nagyobb Föld közeli objektum létezik.

Feltételezve, hogy a becsapódás ezer emberből egyet öl meg, annak az esélye, hogy téged talál el 1 a 156 ezerhez. Annak pedig, hogy egy villám az meg 1 a 163 ezerhez. A tudósok szerint - ha ez vigasztal valamennyire - a sansz, hogy autóbalesetben hunysz el sokkal nagyobb, mint az ilyen katasztrófa általi halál - számol be róla a Daily Mail.

Évente 0,0091 százalék az esélye annak, hogy egy 140 méteres vagy annál nagyobb aszteroida csapódik a Földbe. Ha ez megtörténne sokkal nagyobb robbanást idézne elő, mint például a Hirosimára ledobott atombomba. Globális eseményeket idézhetne elő, teljes civilizációk pusztulását.

A porfelhő önmagában is képes bizonyos esetekben annyira eltakarni a Napot, hogy leállítja a fotoszintézist, ami tömeges kihalást okozhat

- írják a Planetary Science Journal folyóiratban hamarosan megjelenő tanulmányban.

Bár egy villámcsapás esélye egy a 16.300-hoz, de körülbelül minden tizedik esetben halálos kimenetelű. Egy Nepálban végzett tanulmány szerint azonban, annak esélye, hogy megtámad egy elefánt egy a 14 ezerhez. Mivel a támadások kétharmadban halálos kimenetelűek, ezért az elefántok általi halálesetek aránya meglepően magas egy a 21 ezerhez.

Egy szén-monoxid mérgezés általi halál esélye 1 a 714-hez és annak az esélye is nagyobb, hogy egy influenza végez veled, mint egy aszteroida.

Vajon mi az a halál, amely a legnagyobb veszélyt jelenti? Ez a vezetés. Rendkívül magas a vezetés általi halálesetek aránya, ami 1 a 273-hoz. Így ötszázszor nagyobb az esélye, hogy autóbalesetben halunk meg, mint egy aszteroida által. Bizonyos halálesetek elkerülhetőek megfelelő felkészültséggel vagy, mint például a veszettség esetében oltásokkal.

Az aszteroida becsapódása az egyetlen természeti katasztrófa, amely technológiailag megelőzhető

- mondják a tudósok.