Erre a misztikus helyszínre indult több mint 60 éve a Malév első Európán kívüli járata

Szinte alig akad Magyarországon olyan ember, akinek ne lenne valamilyen emléke a nemzeti légitársasághoz kötődően: reklámok, repülések, a logó, vagy épp Presser Gábor ikonikus Malév-dala. A vállalat hatvanhat éven át működött, majd 2012. február 3-án, reggel 6 órakor végleg leállt, ezzel lezárva egy korszakot a hazai repülés történetében.

A Malév első nemzetközi járatai már 1947-ben elindultak, de a légitársaság csak fokozatosan nyitott a kontinensen túlra. Ezért is volt kimagasló jelentőségű 1963, amikor a zimankós, hideg idő ellenére elindult Kairóba az első Európán túli járat.

Fotó: Only France via AFP / AFP

Honnan indult és hova jutott? – A Maszovletből lett Malév fejlődése

A Malév elődje, a Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. (Maszovlet) 1946-ban alakult meg, és az első, egyenként 21 személyes utasszállító gépeiket belföldi forgalomra használták. Ma szinte hihetetlennek tűnik – hacsak nem gondolunk a magángépekre –, de közvetlen járatok repültek például Szegedre, Debrecenbe, Szombathelyre és Győrbe, majd további megyeszékhelyek is bekapcsolódtak a hálózatba – olyan városok, ahova ma két-három órás vonatozással lehet csak eljutni.

Egy évvel később, 1947-ben indult az első külföldi járat Bukarestbe, majd megalakult a menetrend szerinti Budapest–Prága útvonal. Bár a szocialista blokk fővárosai felé induló repülőjáratokra már akkoriban voltak tervek, a rendszeres nemzetközi személyforgalom még váratott magára. 1954 novemberében Magyarország kivásárolta a Szovjetuniót, így létrejött a tisztán magyar tulajdonú Malév, amely ekkor még elsősorban belföldi járatokat üzemeltetett.

Mihályfi Ernő (balról), Andics Erzsébet, Lukács György, Bugár Jánosné, a Béke-Világtanács stockholmi rendkívüli ülésszakáról hazaérkező magyar küldöttség a MALÉV HA-LIB jelű Li-2P repülőgépe előtt 1956-ban

Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

Forradalom és nyugati nyitás

A nyugati nyitás 1956-ban kezdődött, a társaság első nyugati járata Bécsbe indult, majd kis idővel később Ferihegy – akkoriban még csak az I-es terminállal – fogadta a holland KLM (Királyi Légitársaság) járatát. Az 1956-os forradalom idején a légiforgalmat betiltották, majd 1957 januárjában indultak újra a járatok. A következő években a belföldi vonalak fokozatosan szűntek meg: 1960-ban a Budapest–Szeged járat, majd 1963-ban a legtöbb belső útvonal. Ugyanebben az évben azonban hatalmas mérföldkőhöz érkezett a magyar polgári repülés: 1963. augusztus 28-án felszállt az első, Európán kívülre induló Malév-járat, amely Kairóba repült, a menetrend szerint Athént érintve. A menetrend szerint közlekedő repülőgép egy Iljusin IL-18-as turbólégcsavaros modell volt, amely korának egyik legmodernebb gépének számított, 89 férőhellyel a fedélzeten. Budapest és Athén között a menetidő mindössze 2 óra 20 perc volt, onnan Kairóig további 2 óra, az egész út az athéni megállóval együtt alig több mint 5 órát vett igénybe – ez kimagasló teljesítménynek számított a hatvanas évek technikai színvonalához képest.