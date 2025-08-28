Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A Malév egy járata a levegőben

Erre a misztikus helyszínre indult több mint 60 éve a Malév első Európán kívüli járata

repülő
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 07:45
utazásmalévrepülőgépévfordulóEurópa
A Malév – korábban MASZOVLET néven működő magyar légitársaság – történetében 1963 jelentős év volt, hiszen a vállalat ekkor indította el első Európán kívüli járatát. A Malév által használt négy légcsavaros IL-18-as típusú géppel megkezdődött a közép-keleti térség felé való nyitás, amely alapjaiban bővítette Magyarország légi összeköttetéseit a világ más részeivel.
Bors
A szerző cikkei

Szinte alig akad Magyarországon olyan ember, akinek ne lenne valamilyen emléke a nemzeti légitársasághoz kötődően: reklámok, repülések, a logó, vagy épp Presser Gábor ikonikus Malév-dala. A vállalat hatvanhat éven át működött, majd 2012. február 3-án, reggel 6 órakor végleg leállt, ezzel lezárva egy korszakot a hazai repülés történetében.

Malév, Budapest, nemzetközi repülés, repülőtér
A Malév első nemzetközi járatai már 1947-ben elindultak, de a légitársaság csak fokozatosan nyitott a kontinensen túlra. Ezért is volt kimagasló jelentőségű 1963, amikor a zimankós, hideg idő ellenére elindult Kairóba az első Európán túli járat. 
Fotó: Only France via AFP /  AFP

Honnan indult és hova jutott?  – A Maszovletből lett Malév fejlődése

A Malév elődje, a Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. (Maszovlet) 1946-ban alakult meg, és az első, egyenként 21 személyes utasszállító gépeiket belföldi forgalomra használták. Ma szinte hihetetlennek tűnik – hacsak nem gondolunk a magángépekre –, de közvetlen járatok repültek például Szegedre, Debrecenbe, Szombathelyre és Győrbe, majd további megyeszékhelyek is bekapcsolódtak a hálózatba – olyan városok, ahova ma két-három órás vonatozással lehet csak eljutni. 

Egy évvel később, 1947-ben indult az első külföldi járat Bukarestbe, majd megalakult a menetrend szerinti Budapest–Prága útvonal. Bár a szocialista blokk fővárosai felé induló repülőjáratokra már akkoriban voltak tervek, a rendszeres nemzetközi személyforgalom még váratott magára. 1954 novemberében Magyarország kivásárolta a Szovjetuniót, így létrejött a tisztán magyar tulajdonú Malév, amely ekkor még elsősorban belföldi járatokat üzemeltetett. 

Malév, küldöttség, repülőgép
Mihályfi Ernő (balról), Andics Erzsébet, Lukács György, Bugár Jánosné, a Béke-Világtanács stockholmi rendkívüli ülésszakáról hazaérkező magyar küldöttség a MALÉV HA-LIB jelű Li-2P repülőgépe előtt 1956-ban
Fotó: Fortepan/Bauer Sándor

Forradalom és nyugati nyitás

A nyugati nyitás 1956-ban kezdődött, a társaság első nyugati járata Bécsbe indult, majd kis idővel később Ferihegy – akkoriban még csak az I-es terminállal – fogadta a holland KLM (Királyi Légitársaság) járatát. Az 1956-os forradalom idején a légiforgalmat betiltották, majd 1957 januárjában indultak újra a járatok. A következő években a belföldi vonalak fokozatosan szűntek meg: 1960-ban a Budapest–Szeged járat, majd 1963-ban a legtöbb belső útvonal. Ugyanebben az évben azonban hatalmas mérföldkőhöz érkezett a magyar polgári repülés: 1963. augusztus 28-án felszállt az első, Európán kívülre induló Malév-járat, amely Kairóba repült, a menetrend szerint Athént érintve. A menetrend szerint közlekedő repülőgép egy Iljusin IL-18-as turbólégcsavaros modell volt, amely korának egyik legmodernebb gépének számított, 89 férőhellyel a fedélzeten. Budapest és Athén között a menetidő mindössze 2 óra 20 perc volt, onnan Kairóig további 2 óra, az egész út az athéni megállóval együtt alig több mint 5 órát vett igénybe – ez kimagasló teljesítménynek számított a hatvanas évek technikai színvonalához képest. 

Légiutas-kísérők, Malév, 1966
A Malév légiutas-kísérői 1966-ban 
Fotó: Fortepan/MHSZ

Az IL-18-as nem véletlenül lett a Malév egyik meghatározó típusa: megbízhatóságával és teljesítményével hosszabb távú útvonalakra is alkalmas volt. A Budapest–Athén–Kairó járat nemcsak a légitársaság, hanem Magyarország számára is szimbolikus jelentőséggel bírt: az ország ezzel ténylegesen belépett a nemzetközi légi közlekedés vérkeringésébe, új lehetőségeket teremtve a magyar utazók számára. 

Fejlődés és bukás – a legendás Malév-logó megalkotása, Egyenlítő átlépés és anyagi gondok

A következő években folytatódott a fejlődés: 1966-ban a Malév átrepülte az Egyenlítőt, 1968-ban pedig megérkezett az első sugárhajtású Tu–134-es, amely a kilencvenes évekig a flotta gerincének számított. 1988-ban a Malév flottájába érkezett az első bérelt Boeing 737-es; ez lett később a társaság fő típusa, majd ugyanebben az évben megszületett a legendás Malév-logó és a sokak által ismert zenei szignál is.

A kilencvenes években fokozatosan lecserélték a szovjet gyártmányú gépeket, 2003-ban pedig már a modern 737-NG típus állt szolgálatba. A 2000-es évek közepén a Malévet Európa egyik legpontosabb légitársaságaként tartották számon, 2011-ben pedig 32 ország 52 városába indított járatokat, évi hárommillió utassal.

Utasok egy Malév-gép előtt a budapesti Ferihegyi Repülőtéren
A Malév közép-európai légi fuvarozó vállalat Magyarország nemzeti légitársasága volt 1946 és 2012 között. 
Fotó: Gabriel Petrescu /  Shutterstock 

Mindez azonban nem volt elég ahhoz, hogy megállítsa a fapados légitársaságok térnyerését és a pénzügyi nehézségeket. Az állami támogatásokat az Európai Bizottság jogellenesnek minősítette, és a céget százmilliárd forintos visszafizetésre kötelezte. Befektetőt sem sikerült találni, így 2012-ben a Malév végleg leállt.

Az egykori magyar nemzeti légitársaságra ma is sokan emlékeznek nosztalgiával. 1963 augusztus 28-án egy világ nyílt meg a magyarok előtt a Budapest–Athén–Kairó járat elindításával. A Malév története a magyar légi közlekedés felemelkedésének és bukásának krónikája.

Az alábbi videó a Malév és a vállalatnál dolgozók utolsó napjába enged mélyebb betekintést:

Ezek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu