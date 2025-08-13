Az emberiségnek 116 napja van, amíg az „idegen űrhajó” eléri a Földet

Egy, az univerzumban száguldó, megmagyarázhatatlan objektum több tudós kíváncsiságát is felkeltette. Egy professzor szerint pedig elképzelhető, hogy földönkívüliek tartanak a Föld felé.

116 nap múlva az „idegen űrhajó” elérheti a Földet / Fotó: Pixabay

116 nap múlva ideérhet az „idegen űrhajó”

Egy professzor azt állítja, hogy egy azonosítatlan tárgy, amely a Föld felé repül, akár egy idegen űrhajó is lehet, és mindössze 116 nap múlva ideérhet. Avi Loeb professzor figyelemmel kíséri ezt a különös objektumot, amely hatalmas sebességgel száguld az űrben, egyenesen a bolygónk irányába.

Mivel a tudósok nem tudják pontosan, mi ez az idegen látogató, a 3I/ATLAS nevet adták neki, és különböző elméleteket gyártanak arról, hogy mi lehet valójában. Talán egy üstökös, vagy valamilyen űrbéli anyag... Loeb azonban korábban úgy nyilatkozott, hogy a tárgy akár technológiai tervezés eredménye is lehet - írja a DailyStar.

A professzor az objektumot Arthur C. Clrake Randevú a Rámával című regényéhez hasonlította, amelyben egy idegen űrhajó érkezik a Naprendszerbe. A 3I/ATLAS-t július 1-jén fedezték fel először. Loeb úgy véli, ha „idegen űrhajóról” van szó, akkor szondát vagy akár fegyvert is szállíthat. Becslése szerint ez a jármű 2025. november 21. és december 5. között érkezhet meg a Földhöz. Ez az úgynevezett „csillagközi” objektum mindössze a harmadik, amit valaha észleltek a Naprendszerünkben. A 3I/ATLAS jelenleg óránként körülbelül 217 000 km/h sebességgel tart a belső Naprendszer felé.

A NASA és az Európai Űrügynökség az objektumot csillagközi üstökösként azonosította. Loeb szerint ez a legegyszerűbb és legvalószínűbb magyarázat, ugyanakkor szerinte van helye további kutatásnak, hiszen még ha kicsi is az esély, még mindig lehetséges, hogy valójában másról van szó.