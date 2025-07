Kopogó szellem ölt meg kis híján egy családot: hátborzongató részletekre derült fény

Az enfieldi esethez egészen az 1977-es Londonba kell visszamennünk, amikor a címlapokat olyan beszámolók árasztották el, amelyek egy észak-londoni házban történt természetfeletti jelenségekről szóltak. A jelentések szerint ugyanis az ott élő családot egy kopogó szellem tartotta rettegésben.

A paranormális jelenségeket kutatók szerint a szellemek a mi síkunkon is megjelenhetnek

A szellem hirtelen felbukkant

A ház tulajdonosa Peggy Hodgson 4 gyermekével együtt költözött be a London Enfield kerületében található ingatlanba, aki ekkor még nem is sejtette, hogy az élete pillanatok alatt rémálommá fog változni. A paranormális jelenségek 1977 augusztusában kezdődtek, amikor az éjszaka folyamán az egyik gyerek alatt többször is megmozdult az ágy. Bár a család ennek nem tulajdonított különösebb jelentőséget, nem sokkal később egyre rémisztőbb dolgok történtek a házban.

A szellem kísérteties módon üzent a lakóknak

Egyik éjszaka Peggy rémisztő zajra és csikorgásra lett figyelmes, ami a lányok szobájából szűrődött ki. Mint kiderült, a helyiségben található hatalmas faláda mozdult el a helyéről, amit a nő próbált visszatolni, de a bútor mindig elmozdult. Az édesanya másnap a szomszédok segítségét kérte, akik szintén megtapasztalták a házban zajló paranormális jelenségeket, amelyek nem korlátozódtak a kísérteties zajokra. Az ingatlanban ugyanis hideg fuvallatot is lehetett érezni, valamint hatalmas feszültséget kerített hatalmába mindenki, aki csak betette oda a lábát.

A spiritiszták szerint általában azokból válik szellem, akiknek elintézetlen ügyeik voltak, vagy erőszakos halált haltak

A szellem hirtelen veszélyessé vált

Peggy végül úgy döntött, hogy kihívja a rendőröket, akiknek beszámolt a mozgó bútorokról és a kopogó hangokról. Az egyenruhások ezért átvizsgálták az ingatlan, akik később azt állították, hogy az egyik fotel billeget és csúszkált, segíteni azonban nem tudtak a bajba jutott családnak.

A jelenségek viszont folytatódtak, amelyek egyre fenyegetőbbé váltak. A házban különböző tárgyak lebegtek, kísérteties zajokat lehetett hallani, sőt az egyik éjszaka még egy gyufákkal teli gyufásdoboz is lángra kapott a lányok szobájában, így csak a szerencsén múlt, hogy nem történt nagyobb baj.