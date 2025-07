Figyelmeztet az időutazó jós: mondj búcsút az internetnek, örökre le kell mondanod róla

Megtörténhet mindez?

Nos, tekintve, hogy az állítólagos időutazó korábbi jóslatai sem váltak be, nem különösebben kell aggódnunk az internet globális elvesztésétől - ahogy más megjósolt, radikális eseményektől sem. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a napkitörések valóban okozhatnak különféle zavarokat a Földön, jellemzően a rádiós kommunikációban és a radarműködésben, emellett akár mágneses viharok kialakulásához is vezethet, valamint a kitörések többek közt az ózonréteg elvékonyodását is okozhatják - azaz nem árt ezeket a jelenségeket összességében komolyan venni, még akkor is, ha nem olyan radikális a hatásuk, mint azt a jós állítja…