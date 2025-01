Kilencven éves lenne Elvis Presley - íme a fontosabb pillanatai

Elvis Presley zenei öröksége vitathatatlan, a Rock’n’Roll hivatalosan is az ő nevéhez fűződik. Nehéz gyerekkora ellenére már fiatalon felfigyeltek a tehetségére.

Elvis Presley dalok: A Király zenéi örökzöldek (Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto)

Elvis Presley, a Király

1935. január 8-án született Tennessee államban, nagyon szegény családban nőtt fel. A zene már korán része volt az életének, hiszen családjával gyakran jártak templomba, az ottani gospel kórus nagy hatást gyakorolt rá. Tizenegy évesen kapta első gitárját, amin hamar megtanult játszani, zenét azonban az iskolán kívül soha nem tanult, tehetségét kizárólag a rádióban illetve lemezekről hallgatott zeneszámokra alapozta. Fiatalon már helyi zenei klubokban fellépett, és hamarosan felismerte, hogy a zene lesz a szenvedélye és a megélhetése.

1954-ben a Sun Records-nél kezdte meg pályafutását, ahol olyan ikonikus dalokat rögzített, mint a "That's All Right" és a "Heartbreak Hotel". Zenéje ötvözte a rhythm and blues-t, a country-t és a gospel-t, létrehozva ezzel egy úttörő, egyedi hangzást. Ezzel a stílussal nemcsak a fiatalok szívét hódította meg, hanem a konzervatív felnőttek kritikáját is kivívta. 1958-ban átmenetileg felhagyott a zenéléssel katonai szolgálat miatt, majd 60-ban visszatért, ekkortájt filmes szerepeket kapott.

Priscilla Presley-t vette feleségül, akivel egy közös lányuk született, Lisa Marie, a kapcsolat azonban a kislány születése után megromlott, így a pár végül elvált. Elvis 1973-as hawaii koncertjére vélhetően sokan emlékeznek, amely az első műholdon közvetített koncert volt a világon, és több mint egymilliárd ember követte élőben. Elvis Presley zenei hatása a mai napig inspirációt jelent a divat, a film és a társadalmi változások terén is. Ő nem csupán zenész volt, hanem egy ikon, aki generációkat és kulturális különbségeket hidalt át. Karizmatikus jelenléte és szenvedélye örökre megváltoztatta a zenei ipart és míg a világ világ, ő marad a Rock’n’Roll királya.