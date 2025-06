/A nő, akit Elvis Presley, James Bond, Quentin Tarantino és a U2 is imád: 85 éves lett Nancy Sinatra

Somethin’ Stupid, These Boots Are Made for Walkin, Bang Bang, You Only Live Twice, Kinky Love. A 85. születésnapját ünneplő Nancy Sinatra dalai máig slágerek és rendszeresen csendülnek fel filmekbe-sorozatokban is. De mi mindent tudunk még az sztárénekesnőről?

Nancy Sinatra korának stílusteremtő szexszimbóluma volt Fotó: mediadrumimages / @Gunther / mptvimages.com

Érdekességek és titkok Nancy Sinatra életéből

Az apjával uralta a slágerlistát

Nancy Sinatra 1940. június 8-án az amerikai Jersey City-ben jött világra, és a vezetékneve nem véletlenül lehet ismerős: az édesapja nem más volt, mint az énekesként és színészként is világhírű Frank Sinatra. Közös duettjük, a Somethin’ Stupid című dal a slágerlisták élén szerepelt az USA-ban és Nagy-Britanniában is, ezzel máig ők az egyetlen apa-lánya páros, akik ilyet el tudták érni.

Rövid lett a színésznői pályája

A karrierje kezdetén még színésznőként is próbálkozott, de végül csak négy évig, 1964 és 1968 között szerepelt mozifilmekben, utána az énekesnői sikerek eltérítették. Ebbe a négy évbe viszont olyan filmek is belefértek, mint A vad angyalok Peter Fonda oldalán, vagy az Autópálya Elvis Presley partnereként.

Elvis mellett a színészetbe is belekóstolt Nancy Fotó: Entertainment Pictures

Változnia kellett a sikerért Nancy Sinatranak

Az énekesnői karrierje akadozva indult be, és végül a Lee Hazlewood dalszerző-producerrel való találkozása hozott fordulópontot. Hazlewood nem csak slágereket írt az énekesnő számára, de ő javasolta azt is, hogy énekeljen mélyebb hangon, és dobja el a visszafogott jókislány stílust.

Megteremtett egy máig élő stílust

Az első nagy slágere a These Boots Are Made for Walkin lett, ami világszerte a slágerlisták élére tört, és azóta is rengeteg neves előadó dolgozta fel. A dalhoz készült tévés klip pedig a benne látható csizmákkal, frizurákkal és színes ruhákkal megteremtette azt a divatstílust, amit manapság a tipikus hatvanas évekbelinek titulálunk.

James Bond-filmmel is beírta magát a történelembe

1967-ben ő énekelte a Csak kétszer élsz című James Bond-film főcímdalát. Ezzel ő lett az első amerikai énekes, aki ilyen megtisztelő feladatot kapott a brit 007-es ügynök kalandjairól szóló filmszériában.