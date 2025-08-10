Most őket hordozza tenyerén az Univerzum: három csillagjegy előtt titkos ajtók nyílnak meg – Köztük vagy?

Rendesen felkavarja az állóvizet sokak lelkében, ami a nyár utolsó havában vár rájuk, de szerencsére, jó értelemben! Augusztusban, az univerzum 3 csillagjegy előtt tárja ki az ajtókat, de a többi jegyet sem hagyja cserben. Sőt!
Újrakezdés, érzelmi biztonság és új kommunikációs tér is formálódik most sokak körül. Ahogy beléptünk ebbe a hónapba, az utolsó nyári hőséggel valami új is érkezik. Olyan, ami mindent megváltoztat! A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás és asztrológus társa, Horváth Diána szerint most az önazonosság kapja a főszerepet.
Végre tisztul a köd, és a szívünk mélyéről egyre határozottabban hallhatjuk a belső hangunkat. Sokunkban most érik meg egy döntés, egy elengedés, vagy egy újrakezdés gondolata és már nem csak érezzük, hanem cselekedni is készek leszünk
– árulta el Tamás mágus.
Diána és társa előtt titkos ajtók nyíltak meg az égbolton, az Égiek súgtak nekik az univerzum szövetén át: 3 csillagjegy új, erős változások, korszak vár.
Ők a
szülöttei.
- A Bika végre érzi azt az érzelmi biztonságot, amit keresett. Most belül születik meg valami, ami kihat a kapcsolataikra is, ez egy mély, békés elfogadás – mutatott rá Diána.
Tamás mágus szerint az Oroszlánok sörénye végre ragyoghat.
Minden, amit önazonosan képviselsz, támogatásra talál. Most valóban érkezik visszajelzés arról, hogy jó úton jársz, akár szakmai, akár magánéleti téren. Ez az egyik legerősebb hónapod idén
– húzta alá.
A Mérlegek is szintet lépnek az életükben.
- Ők mostanában sokat gondolkodnak az egyensúlyon, augusztusban viszont már érzik is. Egy új, vagy egy régi kapcsolat új szintje hozhat harmóniát, de előtte belül kell rendet tenni – mondta Diána.
A páros szerint az augusztusi horoszkóp, a többi jegyet is ígéretes változásokkal kecsegteti
A Kosoknak ez a hónap az újratervezésről szól. Most derülhet ki, mi volt csak kényelem, és mi az, ami valóban épít. A türelem gyümölcsözővé válik, ha most nem rohansz, hanem hallgatsz.
Az Ikrek előtt megnyílik egy új kommunikációs tér! Úgy érezheted, végre valóban meghallanak. Ami most szavakkal indul, abból később konkrét, kézzelfogható eredmény is születhet.
A Rákoknak ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy a múlt sebeiből erőt kovácsoljanak. A család, az otthon témája új szinten jelenhet meg, és végre érkezhet egy megnyugtató válasz.
A Szűzek augusztusban belépnek abba a fázisba, ahol már nem elemzik túl a helyzetüket, hanem tesznek azért, hogy jobb legyen. Minden kis lépés összeadódik, és most olyan visszacsatolást kapsz, amitől megjön az erőd a folytatáshoz.
A Skorpiók számára most világossá válik, mi az, ami már nem ad energiát. Lehet, hogy el kell engedni valamit, vagy valakit, de ezzel együtt egy sokkal tisztább és mélyebb kapcsolat indulhat el, önmagaddal is.
A Nyilasoknak kifejezetten áldott hónap érkezik. Amit eddig csak álomnak hittél, most valóság lehet. Merj nagyot kérni, mert most valóban megnyílik az ég! Ez az egyik legkiemelkedőbb időszakod 2025-ben.
A Bakok most lehetőséget kapnak arra, hogy új célokat tűzzenek ki, de ezúttal nem külső elvárásból, hanem belső motivációból. Ami most indul, hosszú távon alapot adhat egy stabilabb jövőhöz.
A Vízöntőknek a kreatív erő most szabadul fel. Egy új projekt, egy új ötlet, vagy szerelem is szárba szökkenhet, de fontos, hogy ne akarj mindent egyszerre. A lényeg, hogy haladj a szíved szerint.
A Halak számára augusztus, az isteni időzítések hónapja. Sok minden érik benned, és most mintha minden részlet összeállna. Ne siess, az ajándék úgyis elér hozzád. Ez a hónap különleges támogatást hoz számodra, ha mersz bízni.
