Most őket hordozza tenyerén az Univerzum: három csillagjegy előtt titkos ajtók nyílnak meg – Köztük vagy?

Rendesen felkavarja az állóvizet sokak lelkében, ami a nyár utolsó havában vár rájuk, de szerencsére, jó értelemben! Augusztusban, az univerzum 3 csillagjegy előtt tárja ki az ajtókat, de a többi jegyet sem hagyja cserben. Sőt!

Az augusztus biztos érzelmi és lelki stabilitást ígér néhány csillagjegynek / Képünk illusztráció: Shutterstock

Tündöklő csillagjegyek

Újrakezdés, érzelmi biztonság és új kommunikációs tér is formálódik most sokak körül. Ahogy beléptünk ebbe a hónapba, az utolsó nyári hőséggel valami új is érkezik. Olyan, ami mindent megváltoztat! A magyar Nostradamus, Illy Roland Tamás és asztrológus társa, Horváth Diána szerint most az önazonosság kapja a főszerepet.

Végre tisztul a köd, és a szívünk mélyéről egyre határozottabban hallhatjuk a belső hangunkat. Sokunkban most érik meg egy döntés, egy elengedés, vagy egy újrakezdés gondolata és már nem csak érezzük, hanem cselekedni is készek leszünk

– árulta el Tamás mágus.

Diána és társa előtt titkos ajtók nyíltak meg az égbolton, az Égiek súgtak nekik az univerzum szövetén át: 3 csillagjegy új, erős változások, korszak vár.

Ők a

a Bika,

az Oroszlán

és a Mérleg

szülöttei.

- A Bika végre érzi azt az érzelmi biztonságot, amit keresett. Most belül születik meg valami, ami kihat a kapcsolataikra is, ez egy mély, békés elfogadás – mutatott rá Diána.

Tamás mágus szerint az Oroszlánok sörénye végre ragyoghat.

Minden, amit önazonosan képviselsz, támogatásra talál. Most valóban érkezik visszajelzés arról, hogy jó úton jársz, akár szakmai, akár magánéleti téren. Ez az egyik legerősebb hónapod idén

– húzta alá.

A Mérlegek is szintet lépnek az életükben.

- Ők mostanában sokat gondolkodnak az egyensúlyon, augusztusban viszont már érzik is. Egy új, vagy egy régi kapcsolat új szintje hozhat harmóniát, de előtte belül kell rendet tenni – mondta Diána.

Tisztul a kép, stabil lesz a jövő

A páros szerint az augusztusi horoszkóp, a többi jegyet is ígéretes változásokkal kecsegteti

A Kosoknak ez a hónap az újratervezésről szól. Most derülhet ki, mi volt csak kényelem, és mi az, ami valóban épít. A türelem gyümölcsözővé válik, ha most nem rohansz, hanem hallgatsz.