Ez a 3 csillagjegy egy rendkívül szerencsés új korszakba lép, miután véget ér a Merkúr retrográd

Oroszlán

Nem volt olyan szórakoztató a születésnapi időszakod, mint máskor, igaz, Oroszlán? Ez azért van, mert a Merkúr retrográd mozgása közvetlenül az Oroszlán-szezon kezdete előtt indult. De az értelem és kommunikáció bolygója augusztus 11-én ismét direktbe vált, és még bőven van hátra az Oroszlán-szezonból! Augusztus 22-ig (és valószínűleg azon is túl) ott ragyogsz a reflektorfényben, ahol a helyed, amikor a Szűz-szezon elkezdődik. Használd ki ezt a friss energiát úgy, hogy a legbátrabb, legmagabiztosabb énedet mutatod! A Merkúr retrográd mindannyiunkat visszatartott attól, hogy nagy döntéseket hozzunk, új projektekbe kezdjünk, vagy zökkenőmentesen kommunikáljunk és utazzunk az elmúlt hetekben. De ennek most vége, úgyhogy nyugodtan vállalj kockázatot, dolgozz a szenvedélyprojektjeiden, és légy olyan hangos és színes, amilyet a szíved diktál!

Fotó: Allexxandar / Shutterstock

Szűz

A Merkúr retrográd mindenkit erősen befolyásol, de téged különösen, Szűz. Ennek oka, hogy a Merkúr a te uralkodó bolygód. Amikor a kommunikáció, értelem és logika égi teste látszólag hátrálni kezd az égen, te mintha „meghibásodnál”. Hibákat követsz el figyelmetlenségből, elkésel, és hagyod, hogy az érzelmeid eluralkodjanak rajtad – pedig ezek azok a dolgok, amikre büszke vagy, hogy NEM történnek meg veled normális körülmények között! De ne aggódj, nem veszíted el az eszed – ez csak a Merkúr retrográd, ami augusztus 11-én véget ér. Ráadásul nemcsak a Merkúr retrográd ér véget, hanem a Szűz-szezon is hamarosan elkezdődik! Augusztus 23-tól szeptember 22-ig a te időd következik, és mivel az irányító bolygód ismét a helyes pályán halad, jobban érzed magad, mint valaha. A leleményességed, kommunikációd, egészséged és munkamorálod mind hatalmas lendületet kap ebben az időszakban. Ráadásul augusztus 23-án Újhold lesz a jegyedben, ami még tovább fokozza a Szűz-energiádat. Ez az Újhold tökéletes alkalom arra, hogy elsöpörd a Merkúr retrográd káoszát, és új fejezetet nyiss.

Ikrek

Hasonlóan, mint a Szűz esetében, a Merkúr retrográd rád is intenzív hatással van, Ikrek, hiszen ez a te uralkodó bolygód. Amikor ez az égi test látszólag hátrafelé halad az égen, minden félresiklik, és nem igazán érzed önmagadnak magad. De neked talán még a legtöbbeknél is fontosabb, hogy szívedre vedd a Merkúr retrográd tanításait: lassíts, fejezd be, amit elkezdtél, és fordulj befelé. Te mindig egyik dologról rohansz a másikra, olyan széles a baráti köröd és annyi érdeklődési köröd van, hogy gyakran úgy érzed, a nap nem elég hosszú minden elintézésére. A Merkúr retrográd arra emlékeztet, hogy vegyél egy nagy levegőt, figyelj magadra és az érzéseidre, és tudatosan teljes szíveddel fejezz be egyetlen projektet. Lehet, hogy az elmúlt hetekben kényelmetlen módon kellett megtanulnod ezeket a leckéket. De augusztus 11-én véget ér a Merkúr retrográd, és újra a megszokott, lendületes, társasági pillangó önmagad leszel. A szerencséd is javulni fog, és sokkal jobban érzed majd magad, de próbáld meg megőrizni a Merkúr retrográd tanulságait. Teljesen rendben van, ha lassabb tempóban haladsz, és egyszerre csak egy dologra összpontosítasz, ahelyett hogy mindent egyszerre próbálnál megcsinálni.

(via)